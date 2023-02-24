HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Zulme, haksızlığa sessiz kalındığında toplumsal deprem yaşandı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı 43 bin 556'ya yükselirken bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle kayıplar artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise en az 1 milyon kişi ise evini kaybetmesi nedeniyle geçici çözümler ile barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, deprem bölgelerinde en temel ihtiyacın şu anda çadır olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yönetim anlayışının liyakatsiz, ehliyeti olmayan kişilerin eline verilmesi nedeniyle Türkiye'de toplumsal depremin uzun süredir yaşandığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; bütün bunlara karşı toplumda sessizlik, sorumsuzluk, duyarsızlık olduğunu söyleyerek tepki gösteren Gergerlioğlu, "En sonunda tüm bunlardan dolayı bir deprem gerçekleşti. Zulme, haksızlığa sessiz kalındığında bir toplumsal deprem yaşandı. Siz, imar barışına, toplanma alanlarının ranta çevrilmesine, yapı denetim sisteminin özelleştirilip yolsuzlaştırılmasına 'evet' derseniz, en sonunda bu depremler hepimizin başına gelir, binalar yıkılır. Zaten çökmüş olan devlet anlayışı, binaların yıkılmasıyla toplumun da üzerine yıkılır ve can kayıplarımız olur" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde çadır sayısının yeterli olmadığı ve deprem bölgesinde yaşanan sorunları hatırlatan Gergerlioğlu, yardım gönderilecekse en temel ihtiyacın şu anda çadır olduğunu belirtti.