Gazeteci Murat Yetkin, 11 ilde büyük bir yıkıma yol açan ve doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremlerin, AKP cephesinde de yıpranmaya yol açtığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendi seçim bölgesi Osmaniye'ye felaketten 15 gün sonra yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gittiğini ve orada 'depremin mucize ve sırlar barındırdığı' şeklinde bir konuşma yaptığını dile getiren yazar, yetkinreport.com'daki köşesinde şunları kaydetti:

"O görüntünün katkıda bulunduğu yıpranmanın seçimde sandığa ne kadar yansıyacağını da şimdiden kestirmek güç.

AK Partili Bülent Arınç’ın ortaya attığı seçimi deprem nedeniyle erteleme fikrinin etkisi, hem Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Anayasa temelli sert çıkışları hem de AK Parti içinden gelen tepkilerle kısa sürede söndü.

Önce seçimi zamanında, 18 Haziran’da yapma fikri tartışıldı, sonra yeniden 14 Mayıs’a dönüldü. Bunda Erdoğan’ın 'Söz ağzımızdan çıktı' yaklaşımı ve seçimin haziran ortasından itibaren Hac yolculuklarıyla örtüşmemesini istemesi rol oynuyor. Gerçi bu yaklaşım dahi Erdoğan’ın seçimin ilk turda bitmeyeceğini kabulü anlamına geliyor. Ama bu bakışla 14 Mayıs olmazsa 21 ve hatta 28 Mayıs dahi takvim açısından mümkün. Tek karar verici, her alanda olduğu gibi Erdoğan. (...)"

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