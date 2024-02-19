HÜDAPAR'ın bir adayının daha Hizbullah davasından yargılandığı ortaya çıktı

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDAPAR, Hizbullah ile bağlantılı isimleri aday göstermeye devam ediyor. BirGün'den Okan Yücel'in haberine göre, HÜDAPAR'ın Kocaeli Dilovası Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Aydın Akıcı'nın da geçmişte Hizbullah davasında yargılandığı ortaya çıktı.

Örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun Ocak 2000'de öldürülmesinin ardından düzenlenen operasyonda Aydın Akıcı, Gebze'de örgüte üye olduğu suçlamasıyla yakalanan 19 kişi arasındaydı.

ÖRGÜTÜN GEBZE AYAĞI

DGM tarafından hazırlanan iddianamede Akıcı dahil tutuklu olarak yargılanan 19 kişinin örgütün Gebze ayağını oluşturduğu belirtilmişti.

Sanıklar hakkında, 'yasadışı Hizbullah terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 ile 22,5’ar yıl arasında hapis cezası talep edilmişti.

O dönem medyada yer alan bir haberde dava ve iddianameyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

"Hizbullah terör örgütünün stratejisinin, tebliğ (propaganda), cemaat ve cihat (silahlı faaliyet) olduğu kaydedilen iddianamede, 17 Ocak 2000 tarihinde Beykoz'da silahlı çatışma sonucu ele geçirilen örgütün elebaşı Hüseyin Velioğlu'nun kaldığı evde bulunan bilgisayar arşivinde, bir kısım sanıkların özgeçmiş raporlarına rastlandığı ifade ediliyor. İddianamede Hizbullah terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan sanıklar Yusuf Taş, Ramazan Aydın, Abdurrahman Menteş, Cemal İpek, Ali Duran, Abdullah Çobanoğlu, Selami Açıkgöz, Ayetullah Okur, Halim Yazıcı, Bünyamin Doğruer, Nihat Yılmaz, Abdullah Aydemir, Fakir Işık, Cemal Yaşar, Aydın Akıcı, Kenan Çevik, Eyüp Işık, Hayrettin Ömeroğlu ve Murat Öztürk'ün örgütün Gebze ayağını oluşturduğu belirtiliyor."

ADAYLIĞI 3 GÜN ÖNCE İLAN EDİLDİ

Akıcı, HÜDAPAR tarafından Kocaeli'nin bir başka ilçesi Dilovası'nın belediye başkan adayı olarak 16 Şubat'ta ilan edildi.

HÜDAPAR, daha önce de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na eski Hizbullah Şanlıurfa/Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar'ı, Adıyaman adayı olarak örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası alan Mustafa Yetiş'i, Kocaeli adayı olarak ise 2011'de bir Hizbullah operasyonunda gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Mehmet Eşin'i aday göstermişti.