HÜDAPAR, 46 belediye başkan adayını açıkladı

HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 46 belediye başkan adayını açıkladı.

HÜDAPAR, 46 belediye başkan adayını açıkladı

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Antep'teki aday tanıtım toplantısında, 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Zekeriya Yapıcıoğlu, gündemlerinin ilk sırasında İsrail saldırıları ve işgali altındaki Filistin'in yer aldığını söyledi.

Yapıcıoğlu, kazanacakları belediyelerle Filistin'deki belediyeleri kardeş yapacaklarını ve böylelikle o bölgelere yardım edeceklerini söyledi.

Siyasetteki pratiklerinin daha görünür hale gelmesi gerektiğini, yerel seçimlerin bunun için fırsat olduğunu belirten Yapıcıoğlu, “İnşallah 31 Mart yerel seçimleri, HÜDAPAR belediye anlayışıyla bu milletin tanışma zamanı olsun. Dürüst belediyecilik, gerçek hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda inşallah HÜDAPAR'ın idaresindeki belediyelerde insan merkezli, hizmet odaklı belediyecilik nasıl yapılır, dost, düşman herkese gösterebileceğiz. Emanet bilinciyle hareket eden HÜDAPAR kadroları iş başına geldiğinde, belediyelerde asla israf ve yolsuzluk olmayacak” dedi.

Yapıcıoğlu, daha sonra 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayını açıkladı.

HÜDAPAR'ın Trabzon adayı Rıdvan Yıldırım, Maraş adayı Adem Kılınç, Antep adayı Mehmet Nakşi Erat, Kocaeli adayı Mehmet Eşin oldu.

Gümüşhane'den Mehmet Kayabel, Bayburt'tan Maşallah Oruçoğlu, Kilis'ten Ali Kiriş ve Adıyaman'dan Mustafa Yetiş aday gösterildi.

Kaynak: AA

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