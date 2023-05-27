HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de düzenlenecek yemin törenine ilişkin açıklama yaptı. Yapıcıoğlu, "Meclis'teki yemin töreninde kriz çıkaracakları yönünde iftirada bulunduklarını" söyledi.

Son Güncelleme:
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de düzenlenecek yemin törenine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkakacak iddialarına değinen Yapıcıoğlu, "Meclis'teki yemin töreninde kriz çıkaracakları yönünde iftirada bulunduklarını" söyledi.

"YALANCILARA İNANMAYINIZ"

Yapıcıoğlu, "Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış necip milletimiz, günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
HÜDAPAR TBMM
Son Güncelleme:
Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo
Ülke ailesine çalışıyor! Bilal Erdoğan'a sponsor devletten Bilal Erdoğan'a sponsor devletten
AKP'nin 'müşahit' oyunu ortaya çıktı: CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu anlattı AKP'nin 'müşahit' oyunu ortaya çıktı: CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu anlattı
Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo... Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo...
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi ve ekledi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız' Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız'
Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!' Seçime saatler kala son anketler: 'Seçmenini sandığa götürebilen kazanacak!'
Uzmanı verilerle açıkladı, rakam verdi: Altın fiyatlarında hiç duyulmamış tahmin! Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahmin!
Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın
AKP'nin 'müşahit' oyunu ortaya çıktı: CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu anlattı AKP'nin 'müşahit' oyunu ortaya çıktı: CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu anlattı