HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM'de düzenlenecek yemin törenine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkakacak iddialarına değinen Yapıcıoğlu, "Meclis'teki yemin töreninde kriz çıkaracakları yönünde iftirada bulunduklarını" söyledi.

"YALANCILARA İNANMAYINIZ"

Yapıcıoğlu, "Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış necip milletimiz, günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem