Milli Savunma Bakanı ve tarikatçı teğmenler hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 10 Kasım’da Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını yakasına takmaması ve sonrasında gelişen olayları yargıya taşıdı.

HKP avukatları; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, re’sen tespit edilecek ‘tarikatçı’ teğmenler ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, söz konusu isimler hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “5816 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından soruşturma yürütülmesi ve savcılık tarafından haklarında kamu davası açılması talep edildi.

‘NİHAİ HEDEFLERİ ATATÜRK SEVGİSİNİ YOK ETME’

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Mustafa Kemal Atatürk ve laik cumhuriyet düşmanlığı ortak paydasındaki ortaçağcı AKP’giller ile her biri yılan yuvası tarikatların, cemaatlerin nihai hedefleri, halkımızın ve yurtsever askerlerin içindeki Atatürk sevgisini yok etmektir” dedi.

Okur, “Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananlar; AKP’giller’in, tarikatların, cemaatlerin Atatürk düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bir grup teğmen Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımız’ın önderi Atatürk’ün rozetini takmayı reddediyor ve fotoğrafını da buruşturup yere atıyor. Ve Atatürkçü özünü koruyabilen subaylar da buna müdahale ediyorlar doğal olarak. Ancak ne yazık ki diğer ortaçağcı tarikat müridi teğmenle birlikte ordudan uzaklaştırılıyorlar” diye konuştu.

"SUBAY OLMANIN YOLU TARİKAT CEMAATLERDEN GEÇİYOR"

Okur, açıklamasının devamında özetle şunları söyledi:

“Harp Okulu’na girip subay olmanın yolu artık, CIA-Pentagon İslamı’nın kurumları olan tarikatların, cemaatlerin ve bunların sapık şeyhlerinin müridi olmaktan geçiyor. Artık referans Nakşiler, Kadiriler, Süleymancılar, Menzilciler. Türk Ordusu’na komuta edecek subaylar artık Atatürk’ün askerlerinden değil, tarikat şeyhlerinin, cemaat imamlarının müritlerinden seçiliyor. Atatürk’ün, Türk Ordusu’nun yüreğinden silinmesi, içinden sökülüp atılması anlamına gelen bu olaya karşı, tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk.”