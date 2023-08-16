Her yıl iki etkinlik düzenleniyor: "AKP'nin etkinliğinde Hacı Bektaş-ı Veli’nin resmine müdahale edildi"

Uçar: AKP’nin etkinliğinde Hacı Bektaş-ı Veli’nin resmine müdahale edildi

Türkiye’de Aleviler için önemli bir etkinlik olan Hacı Bektaş-ı Veli anma etkinlikleri başladı.

Yeşil Sol Parti ve HDP heyeti, Nevşehir Hacıbektaş'ta düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli anma etkinliğine katıldı. Heyet, belediyenin ardından Garip Dede Dergahını ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Sadece siyasi kimliğimizle burada değiliz; yüzyıllardır süren Alevi halkının direnişinin yanında olduğumuz için, Hacı Bektaş-ı Veli ve Kadıncık Ananın inancının, felsefesinin ve öğretisinin bu ülkenin sorunlarına ciddi anlamda rehberlik edeceğini ve çözüm bulacağına inandığımız için bu öğretinin mücadelesini verenler olarak buradayız” dedi.

“AKP İKTİDARININ İKİ GÜN ÖNCE YAPMIŞ OLDUĞU ETKİNLİKLERDE HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN RESMİNE BİLE MÜDAHALE EDİLDİ”

Hacı Bektaş-ı Veli’de her yıl iki ayrı anma yapıldığını belirten Uçar, şöyle devam etti:

“Bir anmayı gerçekleştiren hak ve hakikat Alevileri, diğer anmayı gerçekleştiren ise hak ve hakikat Alevilerinin yanında durmak istemeyen devlet aklı ve iktidarın kendisi. Eşitliği, özgürlüğü, barışı ve insanı merkeze alan bir öğretiyle tarihe ciddi bir miras bırakan Hacı Bektaş-ı Veli’nin hepimizin hafızasındaki görüntüsü tam da barışı sembolize eden ceylan ile aslanın kucak kucağa olduğu görüntüdür. AKP iktidarının iki gün önce yapmış olduğu etkinliklerde Hacı Bektaş-ı Veli’nin resmine bile müdahale edildi, resmindeki gerçeklik bile inkar edildi. Bunu hep birlikte gördük, tanıklığımız var. Cemevleri ziyaretinde Hz. Ali’nin ve 12 imanın resmini kaldırtan bir AKP iktidarı ile karşı karşıyayız.”

“İKTİDAR ELİYLE YENİ BİR ALEVİLİK YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

“Osmanlı’dan bugüne mevcut iktidarların her biri kendi Alevisini yaratmak için elinden geleni ardına koymadı” diyen Uçar, ancak bunun karşısında ciddi bir Alevi direnişi olduğunu kaydetti.

Uçar, şunları kaydetti:

“Bunun mücadelesini vermek durumundayız. Yaklaşık 2-3 yıldır AKP iktidarı eliyle önce İçişleri Bakanlığının ziyaretleri, sonra da görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alevi inancının kendisi ve değerleri inkar edilmeye çalışılıyor. Bu iktidar kendi Aleviliğini yaratmak için mantar gibi türeyen ‘Alevi kurumları’nı oluşturdu. Bu kurumlar üzerinden Alevilerin tarihsel ve toplumsal bütün değerleri inkar edilerek yeni bir Alevilik yaratılmaya çalışılıyor. Ama biz Aleviler, biz Alevi mücadelesini benimseyen ve bunun yolunu yürüyenler olarak biliyoruz ki iktidarlar karşısında hiç bitmeyen Alevi değerleri ve toplumsallığı vardır. Biz de bu yolun yolcusu olarak bu mücadeleyi Alevilerle birlikte vermeye devam edeceğiz.”

“CAMİ İBADETE AÇIK DERGÂH MÜZE STATÜSÜNDE”

Bu dergâhın 1800’lü yıllarda Nakşibendi Tarikatına verildiğini, içeride bir de cami olduğunu hatırlatan Uçar, cami ibadete açıkken, Alevilerin ibadet merkezi olarak tanımladığı dergâhın müze statüsünde bulunduğunu aktardı. Uçar, “Biz Alevi halkının dergâhlarının iade edilmesi talebinin yanındayız” dedi.

Uçar, zorunlu din dersinin kaldırılması konusunda da Alevi halkının yanında olduklarını dile getirdi. Uçar, “Mevcut iktidar Alevileri tanımlamaktan vazgeçsin ve onlardan öğrensin” diye seslendi.