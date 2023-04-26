HDP'li Pervin Buldan'dan AKP'ye: Hepinizi TOGG'a doldurup yolcu edeceğiz

Yeşil Sol Parti çatısı altına girecek olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van’da düzenlenen kadın mitingine katıldı. Mitinge, Yeşil Sol Parti’nin kadın milletvekili adaylarının yanı sıra Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da katıldı. Alanda toplanan binlerce kişiye seslenen Buldan, dün gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

21 yıldır süren AKP iktidarının 18 gün sonra sona ereceğini ifade eden Buldan, “18 gün sonra gidecekler, bitecekler. Tıpış tıpış göndereceğiz onları, arkalarına bakmadan gidecekler” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

PERVİN BULDAN: BU MEYDANA İYİ BAKSINLAR

“Seçimlere 18 gün kaldı. Bu 18 gün nasıl geçecek diye bizler mücadele ederken, iktidar siyasi soykırım operasyonlarıyla kadınları, gençleri ve siyasetçileri gözaltına aldı. Seçimler yaklaşırken yapılan bu gözaltı operasyonunun bir kumpas operasyonu olduğunu ifade etmek isterim. Seçimlerde güvenliği sağlayacak avukatlara, çalışma yapan yönetici arkadaşlarıma, sahneye çıkıp türkülerini söyleyecek olan sanatçı arkadaşlarıma... Bütün bu yapılanlara cevabımızı elbette 14 Mayıs’ta sandıktan vereceğiz ama bugün bu meydandan da bir kez daha cevabımızı veriyoruz. Bu operasyonları gerçekleştirenler, iktidar bu meydana iyi baksın; kadınların sloganlarına, dik duruşuna, özgürlük mücadelesine iyi baksın. Onların saraylarını titreten ve sallayan kadınlar gümbür gümbür geliyor. Bu meydana iyi baksınlar, bu meydandan atılan sloganları iyi dinlesinler.”

"AMAÇLARI BİZLERE GÖZDAĞI VERMEK"

“Bir amaçları daha var; bizlere gözdağı vermek, bizleri sindirmek, çalışmalarımızı sekteye uğratmak. Bir amaçlarının bu olduğunu biliyoruz ancak onlar da şunu bilsinler; biz bitmeyeceğiz, yok olmayacağız, varız var olacağız. Çünkü “jin jiyan azadî” sloganının yeri göğü inlettiği bir Türkiye yarattık. Bugün sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde bu sloganla kadınlar kenetleniyor, kadınlar bir araya geliyor, kadınlar direniyor ve mücadele ediyor. Sadece jin jiyan azadî değil dîsa jin dîsa jiyan diyoruz”

"AKP HÜKÜMETİNİ GÖNDERECEK OLAN DA YİNE BİZ KADINLARIZ“

Kadınları açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum ettiler. Çocuklar okula aç gidiyor, yatağına aç giriyor. Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin mutfağında tenceresi kaynamıyor. İşte en büyük zulüm budur. Zamlarla, enflasyonla Türkiye’yi ne hale getirdiklerini en fazla kadınlar bilir. Çünkü en büyük mağduriyeti biz kadınlar yaşıyoruz. Kadınların uğradığı şiddet, yok sayıldığı ülke, kadınların emeğinin sömürüldüğü, iş güvencesinin olmadığı bir Türkiye yaratan AKP hükümetini gönderecek olan da yine biz kadınlarız, kadınların mücadelesi olacaktır.”

"TÜRKİYE'Yİ KADINLAR OLARAK YÖNETECEĞİZ"

"Buradan sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Kadınlar değiştirecek, dönüştürecek, yönetecek, nokta. Kadınlar yönetecek, sevgili arkadaşlarım. Türkiye’yi yöneteceğiz, kadınlar olarak yöneteceğiz. Parlamentoda da yaşamın her alanında da kadınlar olarak biz bu ülkeyi yönetmeye adayız.”

"SİZİ YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİBİZE DOLDURUP YOLCU EDECEĞİZ"

“Sizin milli yerli bir otomobiliniz var ya TOGG, işte 14 Mayıs sabahı sizi yerli ve milli otomobilinize doldurup hepinizi yolcu edeceğiz” dedi.

"AKP YAPTIKLARINA BİN PİŞMAN OLSUN"

“Sevgili kadınlar sizin iradenizi tanımayanları siz de tanımayın, bu kente kayyım atayanları siz de tanımayın. Sizin iradeniz olan Bekir Kaya’yı asla unutmayın, belediye eş başkanlarınızı asla unutmayın. İradenize öyle bir sahip çıkın ki AKP yaptıklarına bin pişman olsun.”

Kaynak: Gerçek Gündem