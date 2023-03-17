TİP'li ve HDP'li vekillerin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
HDP'li Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile TİP'li Barış Atay'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
HDP’li milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile TİP’li milletvekili Barış Atay’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosya TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a ait dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyaları, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen dosyalar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. (MA)