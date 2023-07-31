HDP, tüm yetkilerini Yeşil Sol'a devrediyor: Eylülde kongreye gidilecek, isim değiştirilecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP), seçim sürecine ilişkin yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaptı. HDP Genel Merkezi’ndeki toplantı, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre, MYK toplantısında, HDP kapatma davasının hukuki durumu ve davanın gelinen aşaması nedeniyle HDP kongresinin olağanüstü toplanması kararı alındı. Bu kapsamda tüm çalışmalar Yeşil Sol Parti'ye devredilecek.

Toplantıda alınan kararlardan diğeri de Yeşil Sol Parti'nin eylül sonuna kadar kongresini yapması ve bu kapsamda tüzük ile isim değişikliği yapılması. HDP olağanüstü toplanma gündemiyle Parti Meclisi’ni (PM) toplayacak.

Toplantıda ayrıca Yeşil Sol Parti'nin halk toplantılarındaki öneriler doğrultusunda atölye ve çalıştay düzenlenecek. Bu kapsamda karar tasarıları konferansa götürülecek ve konferansın ardından kongre yapılacak.

MYK toplantısında Yeşil Sol Parti ile HDP’nin tüm bileşenleriyle doğa kıyımına karşı planlama çıkaracağı bildirilerek, Cudi dağındaki yangın ile Akbelen'de ağaç kıyımına ilişkin her iki bölgeye heyet gönderilmesi kararı alındı.