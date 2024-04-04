Halkın 'gasp' dediği uygulamayı savundu: Perinçek, YSK'nın 'Abdullah Zeydan' kararına karşı çıktı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'de demokrasiyi savunan herkesin tepki gösterdiği Abdullah Zeydan'ın mazbata alamaması durumunu savundu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesi kararına tepki gösteren Doğu Perinçek, Zeydan'ın hukuken belediye başkanlığı makamına oturmasının mümkün olmadığını savundu.

YSK'nın dün Van İl Seçim Kurulunun kararını kaldırıp, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Zeydan'a verilmesi kararı aldığını hatırlatan Perinçek, "Yüksek Seçim Kurulu ne yazık ki Güneydoğu illerimizdeki birtakım terör eylemlerine, yakıp yıkma eylemlerine boyun eğerek, Van belediye koltuğuna PKK'nın adamını oturtmuştur" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van’da büyük bir başarıya imza atan DEM Parti, bütün ilçeleri ve büyükşehir belediyesini alarak 14’te 14 yapmıştı.

Yüzde 55 oy alarak DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbatası verilmemişti.

4 Kasım 2016’da tutuklanan ve o dönem Hakkâri milletvekili olan Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmış, memnu hakkı verildiği için 31 Mart’ta aday olması önünde engel kalmamıştı.

Fakat seçimden önce Adalet Bakanlığınca memnu hakkı elinden alınan Zeydan, Van İl Seçim Kurulu’nun kararıyla mazbatasını alamadı. Kurul, Zeydan yerine seçimde yüzde 27,15 oy alarak ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas’a mazbata verilmesine karar vermişti.

İl Seçim Kurulu’nun bu kararı sonrası başta Van olmak üzere, ülkenin birçok yerinde tepki eylemleri düzenlenmişti.

Gelen tepkiler üzerine YSK’dan geri adım geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdiğini duyuran DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “YSK itirazımızı oy çokluğuyla kabul etti. DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbatasını alacak" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem