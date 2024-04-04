CHP, Kırklareli'nde 200 sandıkta oyların yeniden sayılmasını istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kırklareli'nde geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı.

CHP, Kırklareli'nde 200 sandıkta oyların yeniden sayılmasını istiyor

CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ve CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Önceki gün CHP Kırklareli İl Başkanlığı tarafından Merkez İlçe Seçim Kuruluna verilen dilekçede, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu. Ancak CHP'nin yeniden sayım istemiyle başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedilmişti.

MHP Oyları Başka Partiye Yazılmış

İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etmiş, bu yanlışlık düzeltilmişti. Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 173'ten 21 bin 287'ye yükselmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.

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