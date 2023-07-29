Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: Başsavcılıktan 'Alaattin Çakıcı' talimatı

Siyaset ve bürokrasi içinden kişilere ‘pay’ dağıtmadan ayakta kalamayacağı yorumu yapılan suç örgütü lideri Halil Falyalı, 100 milyar liralık ‘yasa dışı bahis pazarını’ elinde tutan bir isimdi. Falyalı’nın adı Türkiye’de bir dizi soruşturmaya girdi ancak her seferinde bu dosyalardan sıyrılmayı başardı.

Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Falyalı, ABD tarafından da kara para aklama ve uyşturucu ticareti suçlamasıyla aranıyordu. Falyalı ismi Türkiye’nin gündemine ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki ifşalarla oturdu.

TÜRKİYE GÜNDEMİNE PEKER’LE OTURDU

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Peker yayınladığı videolarda Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek iki ülke arasındaki uyuşturucu rotasını görüştüğünü öne sürdü. Peker, oğul Yıldırım'ın Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu ve bu kişinin uyuşturucudan elde ettiği ‘para trafiğini’ yönettiğini iddia etti. Ayrıca Falyalı’nın elinde siyasilere şantaj görüntüleri olan arşivin bulunduğunu iddia ediyordu. Yeraltı dünyası için önemli bir isim olan Falyalı, 8 Şubat 2022 tarihinde Girne’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

KÂĞIT PARÇASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Yapılan telefon incelemesinde Halil Falyalı cinayetinin bir numaralı sanığı Mehmet Faysal Söylemez’in cinayetten birgün sonra avukat Atalay Burak Türkel’e bir kağıdın fotoğrafını çekip gönderdiği tespit edildi. Söz konusu notta, “Alaattin Çakıcı 14 milyon dolar. Mehmet Kocakerim Londra’da restoran zinciri berber Yaşar’ın yeğeni. Esas işi kara para aklamak. 14 ay önce Malta’da (Ali Çakıcı, Armağan Deniz, Yaşam Ayavefe)” şeklinde birtakım isimler yer alıyordu.

‘NEDEN GÖNDERDİĞİMİ BİLMİYORUM’

Cinayetten 3 gün sonra gözaltına alınan ve 20 Şubat 2022 günü emniyette ifadesi alınan Mehmet Faysal Söylemez’e söz konusu not soruldu. Söylemez, “Kardeşim Mustafa Söylemez’in cinayet sonrası gözaltına alınmasından sonra bu not bana kimliğini hatırlayamadığım biri tarafından fiziki olarak geldi. Ben de bunun üzerine nedenini bilmeden Atalay Burak Türkel’e bu notu gönderdim. Neden gönderdiğimi bilmiyorum” dedi.

‘İRTİBAT VE ÇIKAR ÇATIŞMASI ARAŞTIRILSIN’

Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne resmi yazı yazan savcı, söz konusu notta ismi geçen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Yaşam Ayavefe ile diğer kişilerin Mustafa Söylemez ve Falyalı cinayetinde ismi geçen diğer örgüt üyeleriyle irtibatının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Bu isimlerin Halil Falyalı’yla irtibat, çıkar çatışmalarının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

EMNİYET: DOĞRUDAN TESPİT YOK

Emniyet bu yazıya 3 ay sonra yanıt verdi. Açık kaynak taramasında cinayet sonrası aralarında Tolga Şardan, Timur Soykan gibi gazetecilerin yazdığı yazıların görselleri dosyaya sunuldu. Söz konusu yazılarda Çakıcı’nın Falyalı cinayetinin ardından Kıbrıs’taki yeraltı dünyasına hakim olduğu, Yaşam Ayavefe’nin Falyalı’nın büyük bir rakibi olduğuna ilişkin bilgiler yer alıyordu. Bu yazılar soruşturma dosyasına girdi. Ancak Emniyet kapalı kaynak taramasında Çakıcı, Ayavefe ve diğer isimlerin cinayet sanıkları ve Halil Falyalı ile bağlantılarının olduğuna dair doğrudan bir tespitin bulunmadığını öne sürdü. Ayavefe’nin Falyalı ailesiyle yakın ilişkisi olduğunun bilinmesi Emniyet’in bu raporunun güvenilirliğine gölge düşürür nitelikte.