Can Ataklı ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi

Gazeteci Can Ataklı, şehit haberlerinin ardından yaptığı yorum nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye Çağlayan Adliyesi'nde geldi.

Can Ataklı ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi

Gazeteci Can Ataklı, şehit haberlerinin ardından yaptığı yorum nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ re’sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Kaynak: İHA

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