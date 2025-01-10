Hakan Fidan'dan Kritik Suriye Açıklaması: Hikayemiz Yeni Başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede güvenliğin öncelik olduğunu belirten Fidan, Suriye sahasının terörden arındırılmasının 2025'in ilk hedeflerinden olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur" dedi.

BARIŞ VE REFAH VURGUSU

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin dış politika gündemi oldukça geniş. 2024'ü özel kılan şüphesiz Suriye'de yaşanan gelişme. 2011'den bu yana sabırla sürdürdüğümüz politikamızla hakkı adaleti savunduk Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada milletimize de Suriyeli kardeşlerimize de mahcup olduk. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim.

Suriye halkı yeni bir hikaye ile karşı karşıya. Suriye'nin yeniden inşası konusunda ve istikrara kavuşmasında çabalarımıza başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen refah ve barıştır. Cumhurbaşkanımızın liderlik tarzının ne kadar kararlı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bölgede tahakküm ve baskı kültürü yerine barış ve huzuru tahsis edelim. Suriye sahasının terörden arındırılması 2025'in temel faaliyeti olacaktır. Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yok.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN YOLUN SONU'

Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir. Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmakta. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolun sonu. Terörün dini ve milliyeti yok. Terör örgütleri için Avrupa ya da Amerika gibi bir fark bulunmamakta. Terörsüz Türkiye hedefimizi Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi