Gökhan Zan, 31 Mart için iddialı: Seçimi kazanma iddiamız var çünkü Hataylılar bunu istiyor

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, Gerçek Gündem'e konuk oldu.

Seçim İşleri programında Hilmi Hacaloğlu’nun sorularını yanıtlayan Gökhan Zan, yaklaşan yerel seçimler ve Hatay üzerine konuştu.

Gökhan Zan, “neden aday olduğu” sorusuna ilişkin olarak, halk ve Türkiye tarafından istenmeyen bir adaya karşı yine halkı seçeneksiz bırakmak istemediğini söyledi. Zan, partisi ile birlikte kendisine adaylık mesajı yağdığını, eğer aday olmaması durumunda vatandaşların seçimi boykot edeceklerini söylediklerini bildirdi.

“CHP, ‘Gökhan Zan esasında Lütfü Türkan’ın önünü kesmek için aday oldu. Esas onun adaylığı iktidar partisine kazandırma amacını taşıyor’ diyor. Bu yaklaşıma ne dersiniz?” sorusunu cevaplayan Gökhan Zan şunları söyledi:

“Bu tür spekülasyonlar hiçbir zaman bitmeyecek zaten. Seçim yaklaştıkça bel altı vurmalara devam edecekler. Bunları konuşacaklar, dile getirecekler çünkü konuşacak başka bir şeyleri yok. Benim gücü gördüler orada. Ne kadar doğru bir aday olduğumu da gördüler. Çok açık ve şeffaf bir şekilde bunu dile getirmiştim. Hatay üzerinde tarihi bir karar verileceğini söylediler. Yüzünü halka döneceği söylendi. Değişim adı altında bir yolculuğa çıkıldı ancak bu mevcut başkanın (Lütfü Savaş) olmayacağı tahmin ediliyordu. Mevcut belediye başkanı zorla, dayatmayla, ölümle-sıtma arasında halkımıza dayatamazsınız kimsenin buna hakkı yok. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki Sayın Lütfü Savaş’ın blok oyları, Defne, Samandağ ve Arsuz bölgeleri. Bu insanlar hep çantada keklik görüldü demek ki. Ya da bu insanlar ceketimi assam kazanırım misali, Defne, Samandağ ve Arsuz’daki vatandaşlarımızı böyle görmeniz hoş değil, doğru değil. Sonuçta onlar da bir seçmen. Öyle bakmak lazım. Sayın Lütfü Savaş da devamlı onu söylüyor. Ben de hep şunu söyledim, deprem suçuna karışmamış, ranta bulaşmamış, yolsuzluğa bulaşmamış, Hatay’ın hakkını hukukunu savunabilecek, eşit hizmet götürecek, belediyeyi aile şirketi gibi yönetmeyen bir büyüğümüz, bir abimiz aday olduğunda geri çekilmeye hemen hazırım. Bir dakika durmam.

‘CHP’Yİ BÖLEN LÜTFÜ SAVAŞ’IN TA KENDİSİDİR’

Ben 16:55’te verdim kağıdımı YSK’ya. Bir umutla bekledim. Kimse kusura bakmasın enayi değil Hatay halkı. Benim aday olma nedenimle ilgili şunu söyleyeyim, yurttaşlarımızı hepsi mesaj altında tuttu, binlerce telefon geldi. Kimse oy vermek istemiyor. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Vatandaşlarımız AKP’ye de oy vermek istemiyor. Bunu AKP-MHP’nin Cumhur İttifakı’nda olan insanlar da söylüyor. Fakat dile getiremiyorlar. Lütfü Savaş’ı hiç istemiyorlar zaten. Çünkü zihniyet aynı. Birisi AKP, birisi AKP zihniyeti. Kimse kusura bakmasın, CHP Hatay’da AKP zihniyeti ile yönetiliyor. Oradaki insanlara ne yaptınız siz bugüne kadar? Ben size soruyorum Sayın Lütfü Savaş. Aday olmamam için bir neden söyleyin. Siz Lütfü Savaş’sınız. Bir şeyler söylemeniz, bir şeyler yapmanız gerekiyor. Halk tarafından sevilmeniz gerekiyor. Hizmet etmiş olmanız gerekiyor. Eşit hizmet götüren bir anlayışta olmanız gerekiyor ki benim bu hamleyi yapmamam lazım. Siz 5 yıl AKP belediye başkanı olarak Antakya’da, 2 dönem de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 15 yıldır oradasınız. Kusura bakmayın. Zaten tek adamlık rejimi var bu ülkede 15 yıldır. Bir de siz orada 15 yıl hükümdarlık sürmüşsünüz. Hayırdır siz daha ne istiyorsunuz? Hataylıların yakasından bir düşün artık. Yok mu Hatay’da bizleri yönetebilecek, bizleri birleştirebilecek, bilgi, birikime, donanıma sahip liyakatli, işinin ehli bir insan. Dolu ancak ben şunu da kabul etmiyorum, “Adam bulamadık Hatay’da. Bizim aday seçilemedi” sözleri çıktı. “Bizim aday seçilemiyor” dendi. Bunları Sayın Özel kendisi söyledi, “Lütfü Savaş seçilemiyor” diye. Bir nevi Lütfü Bey’e şunu söyledi kibar bir dille, “Çekilin, başka birini destekleyelim. Senin de desteğini alalım. Ve yolumuza devam edelim.” CHP çok büyük bir fırsatı kaçırdı orada. O yüzden CHP’yi bölen ben olmadım, CHP’yi bölen Lütfü Savaş’ın ta kendisidir.”

Lütfü Savaş ile yüz yüze görüşme yapmadığını belirten Zan, “Yüz yüze görüşmedik ama çok aracılar oldu bizi yüz yüze görüştürmek için. Fakat kabul etmedim. Ancak bir şartla kabul ederim görüşmeyi, hem Sayın Savaş hem Sayın Öntürk(AKP adayı) ile birlikte onların moderatörlüğünde, onların istediği bir kanalda çıkalım bir araya gelelim. Orada konuşalım. Objektif olarak konuşalım. Her türlü sorular sorulsun. Bizlere istedikleri soruları sorsunlar. Biz de orada konuşalım tartışalım. Hatay’ın menfaatine olan her şey de ben varım. Buradan açık teklif de götürüyorum. Söylüyorum. Her platformda da söyleyeceğim. Bir yayına beraber çıkalım, gerekirse sokağa çıkalım. Birlikte sokakta yürüyelim. Orada canlı yayınlar yapılsın. Bu teklifi de götürüyorum kendisine. O zaman görürüz Hatay’ın onu isteyip istemediğini. Ben neden aday oldum diye protesto edileceksem, halkım tarafından protesto edileyim. Sözlerle olmaz, bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Doğal olarak alışkanlıklar da var. Ne alışkanlıkları var, bir kısmının AKP’ye verme alışkanlığı var, bir kısmı 6 ok CHP diyen 60 yaş üstü kesimler var. Bu algı var. Buna güvenen çok kişi var” ifadelerini kullandı.

'SOKAĞA ÇIKALIM, İSTEDİKLERİ İLÇEDE BİRLİKTE YÜRÜYELİM'

Seçimi kazanma iddialarının var olduğunu söyleyen TİP’li Zan, son olarak şunları söyledi:

“Seçimi kazanma iddiamız var çünkü zaten Hataylılar bunu istiyordu. Benim aday olmamı istiyordu. Orada Lütfü Savaş’ın adaylığı konusunda benim aritmetik olarak baktığımda, kendisine büyük tepki olduğu için, sağ seçmen tarafından da sevilen bir seçmen olduğum için. Hem MHP hem AKP hem İYİ Parti seçmeninde de büyük bir teveccüh görüyorum. İlçelerden Erzin, Dörtyol, Reyhanlı, Altınözü, Payas, Belen ve İskenderun gibi yerlerden büyük bir teveccühle karşılaşıyorum. Bu benim için çok önemli. AKP’li ve MHP’li olup da kendini göstermeyen çok insanlarımız, çok yurttaşlarımız var. Onlardan bile Gökhan biz seninle birlikteyiz, sen yoluna devam et gibi şeyler duyuyorum. Anketler manipüle edilebilir. En büyük anket sokaktır. Teklif ediyorum sokağa çıkalım. İstedikleri ilçede birlikte yürüyelim. Böylelikle sokağın dilini tüm Türkiye görsün. Bu da benden kendilerine açık çağrıdır. Hani Gökhan seçilemiyor, Gökhan oy bölüyor gibi algıyla manipüle ediliyorum. Sonuçta bizim bir medya gücümüz yok. Sonuçta Lütfü Savaş’ın belediye imkanları var. AKP adayının iktidardan aldığı bir güç var. Siz yarışıyorsunuz ve bir genç olarak karşılarına çıkıyorsunuz. Meydan okuyorsunuz, kazanmak için karşılarına çıkıyorsunuz. Ben sokağa korumalarımla çıkmıyorum. Konvoylarla çıkmıyorum. Ya da belediye çalışanlarına miting yapılacağı zaman sivil kıyafetlerinizi giyin gelin diye bir öneride bulunmuyorum. İnşallah ben belediye başkanı olduğumda da böyle bir öneride bulunmayacağım. Demokrasi sizin hakkınız. Zorla benim mitingime gelemezsiniz. Ben sizin refah düzeyinizi nasıl yükseltebilirim, siz evinize nasıl ekmek götürebilirsiniz. Sizin çalışma konforunuzu ve çalışma imkanınızı nasıl yükseltebilirim. Hep bunları konuşacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem