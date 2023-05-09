Gençler 'Siz İsteyin, Biz Döneriz' hareketi başlattı, Kılıçdaroğlu'ndan çağrı geldi: 'Gelin evlatlarım'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına giden gençlere yönelik bir çağrıda bulunmuş; Kılıçdaroğlu gençlere 'Geri dönün' demişti.

GENÇLER HAREKET BAŞLATTI

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sonrası Boğaziçi Üniversitesi mezunu öğrencileri, 'Siz İsteyin, Biz Döneriz' hareketi başlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Gençlerin başlattığı harekete ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Kılıçdaroğlu, "Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir" diye yazdı.