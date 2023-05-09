Gençler 'Siz İsteyin, Biz Döneriz' hareketi başlattı, Kılıçdaroğlu'ndan çağrı geldi: 'Gelin evlatlarım'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sonrası gençlerin başlattığı 'Siz İsteyin Biz Döneriz' hareketine ilişkin Kılıçdaroğlu'nan açıklama geldi.

Gençler 'Siz İsteyin, Biz Döneriz' hareketi başlattı, Kılıçdaroğlu'ndan çağrı geldi: 'Gelin evlatlarım'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına giden gençlere yönelik bir çağrıda bulunmuş; Kılıçdaroğlu gençlere 'Geri dönün' demişti. 

GENÇLER HAREKET BAŞLATTI 

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sonrası Boğaziçi Üniversitesi mezunu öğrencileri, 'Siz İsteyin, Biz Döneriz' hareketi başlattı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT 

Gençlerin başlattığı harekete ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. 

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Kılıçdaroğlu, "Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir" diye yazdı.

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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