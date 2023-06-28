Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan'dan Altılı Masa ortaklarına: Oy anlamında önemli katkılar verdiğimizi iddia ederek doğru bir yere varamayız

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, 14 ve 28 Mayıs seçimlerine 'Millet İttifakı' çatısı altında işbirliği içinde girdi. Ancak seçimlerde istenilen başarı sağlanamadı.

Seçimlerin ardından Millet İttifakı partilerinin temsilcilerinden ya da genel başkanlarından gelen açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Özellikle İYİ Parti lideri Meral Akşener’in partisinin kongresinde söyledikleri günlerce konuşuldu.

'AĞIR BİR MAĞLUBİYET ALDIĞIMIZ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR'

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sürece oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün değil. Muhalefet olarak ağır bir mağlubiyet aldığımız gerçeğini değiştirmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Özcan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Seçimlerden bu yana kendimce yaşadığımız süreci değerlendirmeye, durumu anlamaya gayret ediyorum. Açıkçası son günlerde altılı masa paydaşlarının seçime dair değerlendirmelerini okudukça bir miktar şaşırıyorum.

'ADALETLİ BİÇİMDE ANALİZ ETMELİYİZ'

Elbette her siyasi parti seçim sonuçlarını kendi açısından değerlendirme hakkına sahiptir. Ancak kanaatimce bu değerlendirmeleri yaparken mümkün mertebe en doğruyu bulmaya çalışmak veya en azından süreci adaletli bir biçimde analiz ederek konuşmak zorundayız.

'BEKLENEN SİNERJİYİ YARATAMADIK'

Hepimiz bir önceki seçimde alınan sonuçları da seçimden önce yapılan anketleri de biliyoruz. Bu sonuçlara bakınca altılı masanın beklenen sinerjiyi yaratamadığını görmek hiç de zor değil.

'AĞIR BİR MAĞLUBİYET ALDIĞIMIZ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR'

Gerçek bu kadar açıkken bu sürece oy anlamında çok önemli katkılar vermiş olduğumuzu iddia ederek doğru bir yere varmamız da mümkün değil. Evet şartlar eşit değildi, ciddi bir dezenformasyon vardı, devlet gücü açıkça iktidar için kullanıldı. Hepsi kabul. Ancak bu bizlerin muhalefet olarak ağır bir mağlubiyet aldığımız gerçeğini değiştirmiyor.

'NE İLK NE DE SON ORTAKLAŞMA'

Bu tür bence adaletli olmayan analiz ve söylemler özellikle bu süreçte büyük fedakarlıklarda bulunan siyasi partileri ve kitlelerini sadece daha fazla rahatsız eder. Unutmayalım ki ne ilk ne de son kez bir ortaklaşma yaşadık.

Bu sistem olduğu sürece ittifaklar kurmaya, asgari bir demokrasi perspektifi yakalayabilmek için birliğe ihtiyacımız olacak.

'ÖNEMLİ FEDAKARLIKLARDA BULUNAN ORTAKLARIMIZI DAHA FAZLA RENCİDE ETMEMEYE ÖZEN GÖSTERELİM'

Önemli fedakarlıklarda bulunan ortaklarımızı daha fazla rencide etmemeye özen gösterelim”

O nedenle lütfen süreci değerlendirirken; makulü söylemeye, masaya katkımıza ilişkin samimi bir özeleştiri yapmaya, önemli fedakarlıklarda bulunan ortaklarımızı daha fazla rencide etmemeye özen gösterelim.

Ayrıca doğru bir tahlil, gerçek bir değişimin ve yenilenmenin de önünü açabilir."