Gazetecilere konuştu: Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'den İstanbul adayı olan Buğra Kavuncu'yu aradı mı?
İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'yu henüz aramadığını ancak arayıp tebrik edeceğini söyledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Projesi, İş Bankası Blokları İncirli Parseli Temel Atma Töreni’nin ardından gazetecilere konuştu.
İmamoğlu, İYİ Parti’nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu’yu arayıp aramadığının sorulması üzerine, “Adaylar açıklandıktan sonra hepsini tek tek arayıp tebrik edeceğim. Süreç tamamlanmadığı için hepsini henüz aramadım. Hepsini tek tek arayıp tebrik edeceğim. yanıtını verdi.
Kavuncu, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı bünyesinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürürken İmamoğlu ile birçok kez mesai yapmıştı.