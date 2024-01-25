AKP'nin İBB adayı Murat Kurum vaatlerini açıkladı: Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinden bahsetmedi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatlerini açıkladı.

Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Kurum, kentsel dönüşümden trafik sorununa, kreşten ulaşıma birçok konuda vaat verdi. Kurum'un Erdoğan'ın 'Çılgın Proje'si Kanal İstanbul'un adını bile anmaması dikkat çekti.

Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek 100 yılını belirleyecek büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil, çözümü konuşacağız. İstanbul'un yarınları için kutlu bir yola çıkacağız. Bugün hep birlikteyiz. İstanbul vizyonu halkın vizyonudur. 7'den 70'e tüm İstanbulluların vizyonudur.

İstanbul öyle bir şehirdir ki bir benzeri daha yok. İki denizi iki kıtayı buluşturan bir şehir. 571 yıl boyunca hakikati, cesareti ve adaleti kıtalara yayan erdemli bir şehirdir. Milletimizin aşkıdır, sevdasıdır.

AK Parti belediyeciliği 30 yıl önce İstanbul'da parladı. 1994'te başlayan bu ilerleyiş, 2019'da talihsiz bir fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul bir problemler yumağı haline geldi. İstanbul'da insanları yoran kaos ve karmaşa hakimdir. İstanbul çaresiz değildir.

Tüm sorunları bütüncül bir bakış açısıyla, insanı merkeze alan anlayışı hizmete sunuyoruz. Bunun adı 'Sistem İstanbul.' İstanbul son 5 yılda ahengini kaybetti. Bu şehri yeniden dengeye kavuşturacak Sistem İstanbul'u açıklayacağız. İstanbullulara çilesiz, dertsiz bir sosyal yaşam sunacağız. Yeniden eşsiz, benzersiz bir İstanbul için çalışacağız.

TRAFİĞİ ÇÖZECEKMİŞ

Kurum, AKP iktidarı İmamoğlu'nun projelerinin önüne engel olmamış gibi metro inşaatlarının iptal edilmesinden dem vurdu. İBB'nin projeleri 2024 Yatırım Program'ında kendisine yer bulamamıştı.

Kurum konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Hepimiz trafikte yıpranıyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64. Zirve saatlerinde bu yoğunluk yüzde 90'ları aşıyor. Ortalama trafik hızımız 60 km iken, bugün 42 km. Bu kötü gidişin sebebi nedir? Sebep mevcut yönetimin ihmalleridir, iş bilmezliğidir.

230 km metro yapma sözü verdiler. 2019 öncesi başlanan 3 metro hattının yapımını durdurdular. Açtık dedikleri 47 km'lik metro hattının 8 km'sini zor yaptılar. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. Kazısı yapılan alanlara kamyonlarla hafriyat döktüler.

5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. Önceliğimiz İstanbullulara zaman kazandırmaktır.

METROBÜS SİLİVRİYE UZANACAK

Filomuza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız. Metrobüs hattını Silivri'ye uzatacağız.

OTOGARLAR TAŞINACAK

Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. İki projeyle kent içi trafiğinde bulunan ve yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşıyacağız.

DENİZ ULAŞIMINA YENİ HAT

Dünyada çok az şehir İstanbul gibi eşsiz bir coğrafyaya, ortasından geçen bir denize sahiptir. Ama mevcut yönetim deniz ulaşımını teşvik edecek, geliştirecek adımlar atmamıştır. Biz deniz ulaşımı konusunda, çok etkili modellerle çalışacağız. Beylikdüzü’nden sırasıyla Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Eminönü, Kabataş, Beşiktaş gibi; Anadolu Yakası’nda da Maltepe Sahili’nden benzer şekilde oluşturulacak mini iskeleler kuracağız. Özellikle sabah-akşam iş saatlerinde verilecek hızlı ve sık seferlerle hizmeti arttıracağız. Deniz ulaşımının payını, bu çalışmalarla tam 2 kat arttıracağız. Deniz ulaşımına 3 yeni hat ekleyeceğiz. İstinye-Yenikapı, Çubuklu-Yenikapı, Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projelerimizle de karayoluna alternatif ulaşım imkânlarını güçlendireceğiz.

İSTANBUL'A İKİ TÜNEL PROJESİ

İstanbul'da iki yakaya iki tünel yapıyoruz. Avrupa Yakasında 88,2 km, Anadolu Yakası'nda 34 km olacak. İstanbul'un merkezi bölgesindeki sıkışıklığı gidereceğiz. Çayırbaşı-Dolmabahçe'de 25,7 km'lik tünel projesini yapacağız. Dolmabahçe'den Kilyon'a tünel projesini yapacağız. Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kolay erişimi sağlayacağız. Kağıthane-Büyükçekmece arasında tüneller zincirini açacağız. Göztepe'den Bostancı'ya 10,2 km'lik tünelimiz. Bayrampaşa-Büyükçekmece arasında 50,9 km'lik. Harem-Çengelköy arasında 23,8 km'lik tünellerimizi hayata geçireceğiz.

D100 Karayolu'nda Ataköy kavşağını ortadan kaldıracak projemizi hayata geçireceğiz. D100 Ankara istikameti kesintisiz hale gelecek. İstanbul trafiği rahatlayacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN NE VADEDİYOR?

15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afetlere bir İstanbul vaat ediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

2019 yerel seçimlerinden önce; “deprem seferberliği ilan ediyoruz” denmişti. “İstanbul’u 5 yılda depreme hazırlayacağız” denmişti. “Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz” hedefi konulmuştu. “15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz” vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5’ini bile yapamamaktır. Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler.

Dönüşüm meselesi ciddiyet ister, sorumluluk duygusu ister. Çünkü bu, insanımızın barınma hakkıdır, güvenli yaşama hakkıdır. Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik, bundan sonra da asla terk etmeyeceğiz.

Değerli İstanbullular, müsterih olun, bizlere güvenin. Çünkü biz dün Kastamonu’daki, Rize’deki Bartın’daki sellerde, Antalya Muğla’daki yangınlarda, Elâzığ’da, Malatya’da ve İzmir’deki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek; en son asrın felaketinin yaşandığı 11 ilimizde, 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başlattıysak; 1 Nisan sabahı görevi aldığımızda da İstanbul’un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz var! Biz, annelerimizin evlerinde güven ve huzurla yaşamasını istiyoruz. Hiçbir ailemizin acılar yaşamaması için; elimizden gelen en yüksek iradeyi ortaya koymak istiyoruz. Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek; İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız.

İSTANBUL'U 25 YIL YÖNETİRKEN AKILLARINA GELMEMİŞ: KURUM KREŞ YAPACAĞINI AÇIKLADI

Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal sürdürülebilirlik sağlayan, kalıcı çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Sürdürülebilirlik için meslek edindirme ve istihdam odaklı projelere imza atacağız. Şimdi gece ve hafta sonları çalışan ailelerimiz için müjdemizi veriyorum. Her mahalleye çocuklarınız için kreş hizmeti götüreceğiz; polislerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmetini sunacağız. İşte ikinci bir müjde daha veriyorum. Aile kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz, hem de babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.

GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE

Gençlerimizin iş kurmasına ön ayak olacağız. “Sermayeyi nereden bulacağım derdini” bitireceğiz. “İlk işim” kampanyası ile işini belirle, desteği al diyeceğiz. İş kolunu belirleyen ve eğitimini alan girişimcilerimiz, belediyeden 100 bin TL hibe alacak. İstanbul’un en merkezi alanlarında ilk ofisin bizden uygulaması ile genç girişimcilerden tam 100 bin kişiye; tam donanımlı paylaşımlı ofisler sağlayacağız. Gençlerimiz burada hem mesleklerini icra edecek hem de sıcacık ortamında toplantılarını yapabilecekler. İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, “ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum.” diyen gençlerimize iş imkânı sağlayacağız. Evet gençler, hazır mısınız? Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize; bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz.

Sizlere, Sürdürülebilir Su Yönetimini vaad ediyorum. Gelelim büyüklerimizin İstanbul’una. Başımızın tacı yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı ve Engelli Yaşam Merkezi kuracağız. E-sağlık takip sistemiyle; yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. 75 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz. Büyükşehir belediyesi olarak evde yemek ve temizlik desteği ile 7/24 yaşlılarımızın emrinde olacağız. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti vereceğiz.

İLK KEZ EVLENENLERE 50 BİN TL

Bu şehirde yaşamak, aile kurmak zor olmayacak. Bu şehir endişe değil, mutluluk verecek. Bu hedefle; yeni evlenecek genç kardeşlerimizi de unutmayacağız. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak; yanlarında olacağız.

25 YIL İSTANBUL'U YÖNETTİLER AMA KREŞ AKILLARINA YENİ GELDİ

Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal sürdürülebilirlik sağlayan, kalıcı çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Sürdürülebilirlik için meslek edindirme ve istihdam odaklı projelere imza atacağız. Şimdi gece ve hafta sonları çalışan ailelerimiz için müjdemizi veriyorum. Her mahalleye çocuklarınız için kreş hizmeti götüreceğiz; polislerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmetini sunacağız. İşte ikinci bir müjde daha veriyorum. Aile kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz, hem de babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.

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