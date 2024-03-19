Ayça Söylemez, Akın Gürlek’in şikayetçi olduğu davadan beraat etti

BirGün yazarı Ayça Söylemez, üç yıl önce kaleme aldığı "Yetenekli hâkim bey" başlıklı yazısı nedeniyle dönemin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in şikâyetiyle açılan davada beraat etti.

'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Söylemez, davanın bugün görülen karar duruşmasında yazısını kamuya açık davalardaki bilgilerle yazdığını ve herhangi bir suç unsuru barındırmadığını söyledi.

BirGün’ün aktardıklarına göre iddianame İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme heyeti, Söylemez'in beraatına karar verdi.

Söylemez, kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Ayça Söylemez'e, gazetemiz BirGün'de 18 Şubat 2020'de yayımlanan "Yetenekli hâkim bey" başlıklı yazısı nedeniyle dönemin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in şikâyetiyle dava açılmıştı.

Söylemez, yazısında Akın Gürlek’in, gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sanatçı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarını yargıladığını yazmıştı.

İddianamede Söylemez hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.