Garo Paylan'dan dikkat çeken iddia: Demirtaş'la yaptığımız görüşmeyi Erdoğan dinliyordu!

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde yaptığı ziyaretin dinlendiğini iddia etti.

Erdoğan tarafından görüşlerin dinlendiğini söyleyen Paylan, "Sayın Demirtaş’la saatlerce ülkenin geleceğini konuştuk. 'Nereye gidersen benim selamımı götür' dedi. Ben de 50’ye yakın meydanda konuştum Selahattin Demirtaş’ın selamını götürdüm. O konuşma cezaevinde yaptığımız açık bir konuşma. Türkiye’nin en saygın siyasetçilerinden birisi ve bir milletvekili konuştuk, açık görüş yaptık. Bu konuşmayı Tayyip Erdoğan dinlemiş biliyor musunuz? Görüşme odamızın içine ses mikrofonu koymuş ve bunu ifşa etti" dedi.

"DİNLEMEK SUÇ"

Paylan, "Bana nefret söylemi kullanarak, 'Garo bilmem nesi' var diyerek, devamını söylemeyeyim RTÜK size ceza yazar. ‘Selahattin Demirtaş’la görüşmüş’ dedi. Tamamen yalan ifadeler, dinleyen de manipüle ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Türkiye’nin bir milletvekiliyle Türkiye’nin daha ceza almamış siyasetçisini dinliyor. Dinlemek suç bir de meydanlarda ifşa ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem