Barış Pehlivan hapsedilmek istenirken... Kumpasla ceza yağdıran Fethullahçı hakim serbest!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın 15 Ağustos’ta 5. kez cezaevine girmesi bekleniyor. Ayrıca Pehlivan’ın, 15 Temmuz’da çıkan infaz düzenlemesinden yararlanmaması için devletin bazı kurumları özel çaba gösteriyor.

Pehlivan’ın yasadan yararlanması gerekip denetimli serbestlik alması gerekirken FETÖ kumpası Ergenekon davasının mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese’nin tahliye edildiği ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında, 27 Temmuz’da tahliye olan Özese’nin, 1 Ağustos’ta denetimli serbestliğe başvurduğu ve hakkında herhangi bir yükümlülük konulmadığına dikkat çekti.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

Özese, 17-25 Aralık'tan sonra İstanbul'dan Sakarya'ya sürüldü. 15 Temmuz'dan bir gün sonra gözaltına alındı. Tutuklanarak, Bolu F Tipi'ne kondu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde TBMM'yi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ile FETÖ üyeliğinden yargılandı. Bu davada, tanık olarak dinlenen eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Özese için şunları söyledi: “17-25 Aralık'tan sonra bakanlıkta çalışma yapıldı. O çalışmada Hasan Hüseyin beyle ilgili ‘Cemaat bağlantısı var' diye bilgi getirildiği için başka yere tayin ettik.”

Okur, Ergenekon Davası'nı eleştirerek, “Yargılama ile ilgili ciddi endişelerimiz vardı. Normal usulün uygulanmadığına, usulün dışına çıkıldığına inanıyordum” dedi.

Bu yargılama 2019 yılında bitti. Özese'nin FETÖ üyesi olduğuna hükmedildi. Karardan: “FETÖ hiyerarşik yapısı içerisinde yer alıp verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgütün iradesine terk ettiği, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girdiği, örgüt üyesi sıfatına haiz olduğu…”

Özese'ye örgüt üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

ÜÇ AY ARAYLA İKİ KANAAT

Usule göre Özese'nin infaz süresi 14 Temmuz 2026'da bitiyor. Koşullu salıverilme tarihi ise 13 Ocak 2024. Özese, koşullu salıverme tarihine bir yıl kala denetimli serbestlikten yararlanmak için Bolu F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı'na başvurdu. İfadesinde, suçlamaları reddetti.

Özese'nin “Örgütle irtibat ve iltisakının koptuğuna, salıverilme sonrası örgütsel bilinçle hareket etmeyeceğine dair kesin kanaate varılamamıştır” denildi. 7 Nisan'da toplanan kurul, Özese'nin denetimli serbestlikle cezasının infaz edilmemesi uygun bulunmadı. Özese, yasa gereği üç ay sonra, 12 Temmuz'da bir daha başvurdu.

İfadesinden: “İsmimin hain FETÖ örgütüyle anılmasını istemiyorum. FETÖ terör örgütünün amaçlarını asla kabul etmiyorum ve lanetliyorum.” Üç ay önce Özese'nin FETÖ ile irtibat ve iltisakını koparmadığını düşünen kurul, nasıl oluyorsa bu kez, üstelik oy birliğiyle “Terör örgütüyle bağını devam ettirdiğine dair kesin somut bilgi ve belgeye rastlanılmadığından terör örgütünden ayrıldığına dair samimiyetinin tasdikine” karar verdi

YA KAÇARSA?

Özese, kurul kararı üzerine 27 Temmuz'da cezaevinden tahliye edildi. 1 Ağustos'ta denetimli serbestlik için başvurdu. Özese'ye yükümlülük konmadı. Koşullu salıverme tarihine dek suç işlememesi için uyarıldı, o kadar! Oysa Özese'nin iki davası daha var.

En önemlisi, Ergenekon Davası'ndaki görevi sırasında işlediği suçlardan ötürü 12 FETÖ'cü hakim ve sacıyla birlikte yargılandığı Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ndeki dava. Avukat Hüseyin Ersöz, bu davada Özese hakkında bir tedbir olmadığını söylüyor.

Avukat Zeynep Küçük, Özese'nin kaçma ihtimalinin olduğunu savunuyor. Küçük, bu yargılamada, Savcı Zekeriya Öz'le Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun da aralarında olduğu en az beş sanığın kaçtığını hatırlatıyor. Özese için “O başka davadan tutukluydu. Kaçamadan yakalanmıştı. Yoksa kaçardı” diyor. Küçük, tedbir konsa da işe yaramayacağını düşünüyor. “Tedbir konan bir hakim Meriç'te yakalanmıştı. Ciğer yemeye geldim” demişti diye anlatıyor gülerek…

Özese, ayrıca Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor. Ergenekon Davası'nda karar duruşmasının üzerinden tam sekiz yıl geçti. Özese, kararın yıldönümünde ‘özgürlüğüne' kavuşurken… FETÖ'nün açtığı 28 Şubat Davası'nda, yaşları 80'nin üzerinde olan beş emekli komutan içeride yatıyor. Gezi Parkı Davası'nda ise işadamı Osman Kavala ve yedi yurtsever dört duvar arasında gün sayıyor.

FETÖ ile mücadele eden gazeteci Merdan Yanardağ, cezaevinde bir ayını doldurdu. Barış Pehlivan, valizini hazırlıyor.

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