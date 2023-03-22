Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz, İYİ Parti’den aday oldu

Eski başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz, İYİ Parti'ye milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Hasan Yılmaz'ın babasının memleketi Rize'den aday gösterileceği konuşuluyor.

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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz, İYİ Parti’den aday oldu

Eski başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz, İYİ Parti'ye milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz'ın da İyi Parti'den aday adayı oldu. Yılmaz'ın, babasının memleketi Rize'den aday gösterileceği söyleniyor.

'HİÇBİR ZAMAN SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMEDİM'

Hasan Yılmaz, daha önce verdiği bir röportajda babası gibi siyasetin içinde olmayı düşünmediğinin altını çizerek, "Hiçbir zaman siyasete girmeyi düşünmedim, açıkçası bir teklif de gelmedi. Bir teklif gelse de siyasetin zorluklarını bilen biri olarak ne diyeceğimi bilmiyorum, zor bir karar" demişti.

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