Erzurum'da Cumhur çatladı, AKP-MHP kavgası çıktı

14 Mayıs seçimlerinin ardından ittifak ortakları arasında Erzurum’da büyük bir kavga yaşanıyor. Yeşil Sol Parti’nin bir milletvekili çıkarmasına içerleyen MHP’liler bunun sorumlusu olarak AKP Milletvekili Selami Altınok’u gösteriyorlar.

AKP’nin 4, MHP’nin 1 Milletvekili çıkardığı ilde her iki partide büyük oranda oy kaybına uğradılar.

Milletvekili listelerine tepki artınca, AKP’nin 240 binlerde olan oyu 190 bine MHP’nin ise 80 bin olan oyu 70 binler düzeyine geriledi. Buna rağmen her iki partide, oylar diğer küçük partilere ve bağımsız adaya gidince milletvekili sayılarını korudular. Buna rağmen Yeşil Sol Parti’nin milletvekili çıkarması AKP-MHP arasında büyük kavgaya sebep oldu.

ALTINOK MHP DÜŞMANLIĞI YAPTI

MHP’lilerin "Oylarımızın düşmesine sebep olan AKP Milletvekili Selami Altınok’un söylemleri ve propaganda yöntemi olmuştur" diyerek, "Gittiği her ilçede, her seçim merkezinde ‘Aman oylarınızı MHP’ye verip zayii etmeyin, onlar zaten barajı aşamazlar, aşsalar da 1 milletvekili çıkarırlar. Eğer fazla oy alırlarsa Yeşil Sol Parti milletvekili çıkarır’ diyerek oylarımızın düşmesine sebep olup, ikinci milletvekili çıkarmamıza engel olmanın yanında Yeşil Sol’un milletvekili çıkarmasını sağlamıştır" iddiasında bulunduğu ifade ediliyor.

BBP VE YRP’DE AYNI İDDİADALAR

Öte yandan Cumhur ittifakının diğer ortakları BBP ve YRP’de benzer iddiaları dile getirerek, “AKP’liler bize oy verilmemesi gerektiğini, verilen oyların çöp olacağını söyleyip gerçek potansiyelimizin önüne geçmişlerdir" suçlamasında bulundukları belirtiliyor.