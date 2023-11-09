TİP lideri Erkan Baş: Yargıtay diyor ki 'Anayasa'ya uymuyoruz.' Beyler kimsiniz siz?

TİP lideri Erkan Baş, Meclis'te basın açıklamasında bulunuyor.

Baş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Lafı eğip bükmenin gereği yok. Dün açık bir yargı darbesi girişimiyle karşı karşıya kaldık. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir karar metni açıklamış biz karar demekte gerçekten çok zorlanıyoruz. Bu metin hukuken yok hükmündedir.

Şimdi karar demişler, ‘gereği düşünüldü’ dedikten sonra. Sözde 3 karar yazılmış.

Birincisinde AYM’nin ‘anılan kararına uyulmamasına…’ Şimdi değerli arkadaşlar Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki, AYM’Nin aldığı karara uyulmamasına karar verdik. Anayasa 153… ‘AYM kararları kesindir’ diye başlıyor, AYM kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diye bitiyor.

“AYM kararları kesindir, tüm makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar” Nokta. Şimdi elimizde böyle bir Anayasa varsa ve bu Anayasa hala yürürlükteyse, Yargıtay 3. Ceza Dairesi diyor ki, “Anayasaya uymuyoruz” Beyler kimsiniz siz? Kimsiniz? Anayasa, ayaklar altına alınmıştır.

Yetmiyor. İkinci karar. TBMM’ye bu karar ulaştırılsın, Can Atalay’ın milletvekilliği derhal düşürülsün. Yok ya? Başka bir emriniz var mı? Hangi hakla, hangi yetkiyle… Bir de kararın öncesinde TBMM’ye parmak sallıyorlar. Daha önce gönderdikleri karar, AYM bir ay sonra aykırı bir karar vermiş olmasına rağmen uygulanmamış. Utanmadan TBMM’nin suç işlediğini iddia ediyorlar. TBMM’yi tehdit ediyorlar. Beyler zaten bunu tartışıyoruz. Biz ‘Halkın iradesinin üstünde bir irade yoktur’ diyoruz.

Daha önce MHP’li Engin Alan için alınan kararı, daha önce CHP’li Mustafa Balbal için alınan kararı, daha önce HDP’li milletvekilleri için alınan kararı aynısını aldı AYM.

Belli ki, o gün güçleri yetmemiş bugün kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Değerli arkadaşlar, burası hukukun falan bittiği nokta. Bizim açımızdan bu aşamada hukuki bir tartışma yoktur.

Dün itibarıyla açık ve net bir şekilde yargı darbesiyle karşı karşıyayız. Bugün soru şudur: Bu darbe girşimini püskürtecek miyiz, püskürtmeyecek miyiz? Direnecek miyiz direnmeyecek miyiz? Susacak mıyız, susmayacak mıyız? Her birimizin tüm siyasi partilerin, tüm milletvekillerinin, tüm yurttaşlarımızın şu anda karşı karşıya olduğu soru budur. Biz çok net olarak bu yargı darbesine karşı en kararlı biçimde direneceğiz ve halkın haklarını ve iradesini sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi açık ve net biçimde söylüyoruz.

Anayasa’nın pek hükmünü, maddesini doğru bulmadığımızı hiç saklamadık bugüne kadar. Anayasanın değiştirilmesi gerektiğini taa 1980’den bu yana, Kenan Evrenler bu Anayasayı getirdiklerinde ülkenin devrimcileri, sosyalistleri bu Anayasaya hayır oyu verdik. Bunun gururunu da 40 yıldır yaşıyor. Ama bunlara rağmen Anayasa yürürlükteyse. Anayasa bizleri bağlıyorsa, iktidarı da o kadar bağlıyor, Yargıtay’ı da bağlıyor AYM’yi de bağlıyor. Beğenmeyebilirsiniz. AYM’nin pek çok kararını biz beğenmiyoruz. Bu ülkedeki pek çok kararın baskıyla alındığını düşünüyoruz. İktidarın zoruyla alındığını düşünüyoruz. Bu kararları beğenmiyoruz. Ama bunlara karşın etkin bir mücadele vermek dışında bugüne kadar yaptığımız hiçbir şey olmadı.

Ayrıntılar gelecek...