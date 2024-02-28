'Erdoğan'ın seçimden sonra ilk işi, onu kendine bağlayamıyorsa yok etmek olacak'

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları sırasında bir kez daha Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kapısı çalındı, ancak bu görüşmeler 'taleplerin karşılanamaması' üzerine anlaşmazlıkla sona erdi.

YRP, kimi anketlerde yüzde 3-4'ü bulduğu gözlenen İstanbul başta olmak üzere kritik birçok bölgede aday çıkarma kararı aldı.

'Milli Görüş' temsilcisi olduğunu ileri süren iki parti arasında yaşananlar, Birgün yazarı Yaşar Aydın'ın gündemindeydi.

"Erdoğan ve Bahçeli 14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde yakın tehlikeyi bertaraf etmek için Erbakan’ı kadroya dahil ettiler. Erbakan bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Ama sıradan bir ortak olmayacağını daha ilk toplantıda belli etti. Hiç beklenmediği ölçüde seçmen Yeniden Refah saflarına katılırken daha büyük bir tehlike kapıda bekliyordu. AKP seçmeni neredeyse yarısı ikinci parti olarak Yeniden Refah’ı işaret ediyordu" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"İşte tam da bu durum Erdoğan’a yeni kısıtlar yarattı. MHP ile paylaştığı iktidara yeni bir ortak geldi. Üstelik bu ortak MHP gibi uzak akraba değil kendi kökünden geliyordu. Hatta kökün kendisi bile sayılabilirdi.

Erdoğan bir yandan iyi ilişkiler geliştirip Yeniden Refah’ı yanında tutmak diğer yandan da popüler olmasını engellemek gerekiyordu. İşte A Haber muhabiri de tam da burada baltayı taşa vurdu ve Erdoğan’dan fırçayı yedi. Çünkü Erdoğan asla Yeniden Refah’a diğer partilere davrandığı gibi davranamazdı. En azından şimdilik.

'SEÇİM SONRASI İLK İŞ KENDİNE BAĞLAMAK OLMUYORSA YOK ETMEK OLACAK'

Erdoğan ilk olarak yerel seçimi atlatmayı hedefliyor. Bunun için Yeniden Refah’la ilişkileri çok fazla bozmak istemeyecek. Seçim sonrası ise ilk iş Erbakan’ı kendine bağlamak olmuyorsa yok etmek olacak. Tıpkı Mumcu, Soylu, Kurtulmuş vakalarında olduğu gibi.

Ama işi bu defa o kadar kolay değil. Her şeyden önce yaşlanan bir lider ve zayıflayan bir parti var. Daha şimdiden iktidarı birden fazla siyasi figürle paylaşmak zorunda. Yani ortada mutlak bir iktidar yok. Ülkenin ekonomik ve siyasal olarak kötü yönetilmesi ve artık bu kötü yönetimin sonuçlarının toplumun her kademesine ulaşması Erdoğan’ın elini daha da zayıflatıyor.

Gözümüzün önünde muhafazakar seçmen bir kez daha kabuk değiştiriyor. Bu sefer üzerinden atılacak kabuk Erdoğan olacak gibi. İşte tüm kavga, gerilim ve dikkat bunun üzerine. Erdoğan ve beraberindekiler gürültü çıkarmadan meseleyi çözmeye çalışıyor. Bu iş çok kolay değil."

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