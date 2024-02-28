Kulis: Kabine değişikliği konuşulmaya başlandı, ayrılması ve devam etmesi beklenen isimler netleşiyor

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere daha bir ay olmasına rağmen kulislerde kabinede yapılacak değişikliklerin şimdiden konuşulmaya başlandığını, bazı bakanların kendi istekleriyle, bazılarının da ise başarısız görüldükleri için görevden ayrılacağının konuşulduğunu aktardı.

"Henüz çok yaygın olmayan ancak seçimler yaklaştıkça alevlenmesi beklenen bakan değişikliklerine ilişkin söylentilerde görevden alınacakları konuşulan üç-dört bakanın adı sık geçiyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Yine, seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarında, siyasi alanda ve dış politika konularında önemli tercihler yapmak zorunda kalacağı söyleniyor. Özellikle mayıs seçimlerinden sonra Batı ile yakınlaşma mesajı veren ancak daha sonra klasik dış politika tavrına dönen Erdoğan'ın önümüzdeki yıllarda izlemek için çizeceği yol merakla bekleniyor.

Enflasyonla mücadele hakkıyla yapılacaksa, yoğunlaştırılması gereken sıkı para politikasının yanına sıkı maliye politikaların ve harcama kısıntılarının eklenmesi gerekecek. Yabancı sermayenin özellikle sıkı para politikasının olumsuz etkilerini yumuşatmak, toplumsal muhalefetin büyümesini engellemek adına önemli olduğu da ortada. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu nedenle sürekli olarak 'mevcut politikanın seçim sonrası Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle devam edeceğini, yabancı sermaye gelişinin çok hızlanacağını' söylüyor. Bunun için ise hem yeni yapısal tedbirlere hem de yabancı sermayeye güvence verecek hukuki ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç olduğu da ortada.

'MEHMET ŞİMŞEK'İ GÖREVDEN ALACAĞINI SANMIYORUM'

İşte bu temel tercih ile bakanlarının değişiminin, bence yakın ilişkisi bulunuyor. Maaş ve ikramiye zamlarında, Bakan Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlarda etkili olduğunu gördük. Buna karşılık kabine içinde ve parti kademelerinde özellikle emeklilere verilen düşük maaşlar konusunda rahatsızlık olduğunu da biliyoruz. AKP kulislerinde uzman gazeteci Nuray Babacan'ın Gazete Pencere'de yazdığı kulislerden Mehmet Şimşek'in bu maaş artışlarına karşı çıkan tavrından rahatsızlıkların giderek büyüdüğünü de anlıyoruz.

İşte bu noktada seçimlerden çıkacak sonucun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası belirleyeceği tavırda, yapacağı tercihlerde önemli rol oynayacağı da konuşuluyor. Bazıları, başarısız sonuçlar çıkması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden mantık dışı ekonomi uygulamalarıyla bilinen, Albayrak- Nebati dönemi ekonomi politikalarına geri dönüş yapacağını söylüyor. Hatta bu yorumlar içinde, geri dönüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i görevinden almasına kadar gideceğini söyleyenler de var.

Şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önceki ekonomi politikalarına dönüş yapacağını sanmıyorum. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'i görevden alacağını, daha doğrusu bu riski göze alabileceğini, tahmin etmiyorum. Erdoğan, bence Mayıs seçimleri öncesi yeni bir ödemeler dengesi krizinin eşiğinden dönüldüğünü artık anlamış gözüküyor. O nedenle de eski politikalara geri dönüşü anımsatacak görev değişiklikleri yapacağına, bu riski göze alacağına ihtimal vermiyorum.

(...)

'TİCARET BAKANI BOLAT'IN AYRILIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR'

Ayrılacağına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Ticaret Bakanı Ömer Bolat geliyor. Bazı kulislere göre Bolat'ın özellikle ihracatçılardan etkilenerek, kurlar başta olmak üzere uygulamadaki sıkı para politikalarına direnç gösterdiği, hatta bazen ekonomi politikalarına ters söylem ve kararlarının olduğuna işaret ediliyor.

'AFFINI İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR'

Bunun yanında Ömer Bolat'ın bakanlığı nedeniyle kendi özel işlerini çok aksattığından yakındığını, bu nedenle ayrılmak istediğini söyleyenler de var. Hatta konuyu Cumhurbaşkanı'na iletip, affını istediği söylentileri de kulislerde dolaşıyor. Bakan Bolat'ın yanında, haklarında daha az konuşulsa da, Cumhurbaşkanı'nın başarısız gördüğü birkaç bakanın daha ismi geçiyor."