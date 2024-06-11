Erdoğan'ın CHP ziyaretinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü.

AKP'den ise görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik AKP Genel Merkezi'nde görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

Diyalog zemininin güçlü bir şekilde tutulması gerektiği konusunda mesaj verilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız kutuplaşma yerine diyalog zemininin güçlü tutulması gerektiğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanımız diyalog zeminin güçlendirilmesini arzuluyor. Diyalog ortamının sürmesi toplumda olumlu karşılanıyor.

Ekonomi ile ilgili konularda gündeme geldi. CHP istediği zaman Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşebilir.

Siyasi meseleler iç ve dış politika meseleleri dahil bir ortak siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın hassasiyeti söz konusudur. Cumhurbaşkanımız diyalog zeminin güçlendirilmesini arzuluyor. Diyalog ortamının sürmesi toplumda olumlu karşılanıyor.

Tabii ki görüşmede ekonomiye ilişkin konular da konuşuldu. CHP istediği zaman Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşebilir. Cumhurbaşkanımız OVP ve 12. Kalkınma Planı ile elde edilen kazanımların korunacağını ifade etti.

KAYYIM ATAMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kayyum ataması konusundaki tutumuz nettir. Hangi partiden olursa olsun millete destek veren her belediye başkanına destek vereceğiz. İktidar olarak buna destek verme tutumumuz açıktır. Ancak yetkiyi terör örgütüne destek verme tarafında kullanıyorsa buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Kayyum atanan yerler olduğu gibi atanmayan yerlerde oldu. Her mesele kendi içinde değerlendirilmektedir. Milletten aldığı desteği millet için kullanıyorsa bu konuda herhangi bir sorun yoktur. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel başkanımız tüm siyasi partilerin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Bu görüşmede bu mesajları gündeme getirmişlerdir.

"İHTİYAÇ OLURSA TEKRAR GÖRÜŞÜLÜR"

Sayın Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi destekçilerine teşekkür ediyoruz.

Çelik, “Sayın Özel bir talepte bulundu mu?” sorusuna, “Bizim nezaket gösterip Sayın Özel’in taleplerini CHP’li kurmaylara bırakmamız daha doğru olur. Bunun CHP Genel Merkezi tarafından açıklanması daha doğru olur” yanıtını verdi.

"3. görüşme olacak mı?" sorusuna ise Çelik, "İhtiyaç olursa tekrar yapılır" cevabını verdi.