AKP ile Sinan Oğan arasında yeni anlaşma

AKP, 28 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan ile “yerelde de işbirliği” yaptı. AKP, Oğan’a “yakın bir isim” olarak bilinen iş insanı ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Behlül Erkin’i, Bursa’nın Mudanya ilçesi belediye başkanlığında 2. sıradan belediye meclis üyeliğine aday gösterdi. Kulislerde, “AKP’nin, Erkin’i, ‘Oğan’ın isteği üzerine belediye meclis adayı” gösterdiği konuşuluyor.

Erdoğan’ın ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından, parti genel merkezinde yaptığı açıklamaya Oğan’ı da davet etmiş ve ittifak partilerinin liderleriyle birlikte el kaldırmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erdoğan’ın seçimlerin ardından, cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50 + 1 şartının değişebileceğine yönelik çıkışı sonrası, isim vermeyerek, o fotoğrafı anımsatıp, Oğan için “Cumhurbaşkanımız 14 ve 28 Mayıs’ta başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısla bile aynı kareye girmeye içimiz acısa bile ses çıkarmadık” ifadelerini kullanmıştı.

OĞAN İLE YERELDE DE 'İŞBİRLİĞİ'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre tüm partiler, 20 Şubat’ta başta büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere il, ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclis üye adaylarını da il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

AKP’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş, Mudanya Belediyesi başkan adayı ise Gökhan Dinçer oldu. AKP'nin, Mudanya Belediyesi’nin ikinci sıra meclis üyesi adayı olarak işadamı ve Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Behlül Erkin’i göstermesi ise dikkat çekti. Kulislerde, “AKP’in, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, ‘Oğan’ın isteği üzerine’ Erkin’i, Mudanya Belediyesi ikinci sıra belediye meclis üyesi adayı gösterdiği” ileri sürülüyor.