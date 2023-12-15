Erdoğan: Adayları ay sonu açıklamaya başlayacağız

Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, aralık ayının sonuna doğru belediye başkan adaylarının açıklanacağını söyledi. Erdoğan, Biden ile görüşmesinde F-16, Gazze ve İsveç konularının değerlendirildiğini söyledi

Son Güncelleme:
Erdoğan: Adayları ay sonu açıklamaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin belediye başkan adaylarını Aralık ay sonunda açıklamaya başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşmeye dair de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan: Adayları ay sonu açıklamaya başlayacağız - Resim : 1

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

ADAYLAR ARALIK SONUNDA AÇIKLANACAK

"Pazar günü İstanbul'un kanaatlerini alacağız. Temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin adaylarını da açıklayabiliriz.

BIDEN GÖRÜŞMESİ: F-16 KONUSUNDA OLUMLU BAKIŞ AÇIŞI OLDUĞU SÖYLEDİ

Bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Bu konuda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunun, kongreye her türlü teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içinde olduğunu, İsveç'in teröre karşı yaklaşımını kontrol altına alsın. Gazze konusunu Sayın Biden ile ele aldık. Buraya sizin müdahil olmanız gerekir dedik. Elimiz kolumuz bağlı durmayız, elimizden geleni yapacağımızı söyledik.

"İSRAİL YALNIZLIĞA DOĞRU GİDİYOR"

İsrail'den iyi niyet beklemek mümkün değil. Şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. İsrail bir yalnızlığa doğru gidiyor, İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak.

EUROFIGHTER ALIMI

Eurofighter'larla ilgili görüşmeler sürüyor. Temenni ederiz ki bu görüşmeler olumlu seyreder."

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Limon + şekerle gelen şaşırtıcı etki! Bakın yüze sürülünce ne işe yarıyor Limon + şekerle gelen şaşırtıcı etki! Bakın yüze sürülünce ne işe yarıyor
Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor
Ümit Dikbayır’dan İYİ Partili 3 isme suç duyurusu: Ahlaksız teklif, iftira, tuzak kurmak... Ümit Dikbayır’dan İYİ Partili 3 isme suç duyurusu: Ahlaksız teklif, iftira, tuzak kurmak...
Bahçeli'den seçim kıyağı: Erdoğan'ın memleketinde aday göstermeyecek Bahçeli'den seçim kıyağı: Erdoğan'ın memleketinde aday göstermeyecek
AKP'den Ankaragücü’ne 'destek' ziyareti: "Tek bir kulübün üzerine gidilmemeli" AKP'den Ankaragücü’ne 'destek' ziyareti: "Tek bir kulübün üzerine gidilmemeli"
Erdoğan kolları sıvadı: AKP'de başkan adayları 3 madde etrafında belirlenecek AKP'de başkan adayları 3 madde etrafında belirlenecek
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor! Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den 2024 öngörüleri: Şans dönüyor!
Bakanlık duyurdu: Tapuda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni dönem başlıyor!
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor! İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu her ay daha da yükseliyor!
Bu burçlara sahip olanlar yaşadı! Yeni yılda tüm kapılar ardına kadar açılacak Bu burçlara sahip olanlar yaşadı!
Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi!: Artık dayanamıyorum