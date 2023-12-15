Erdoğan: Adayları ay sonu açıklamaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin belediye başkan adaylarını Aralık ay sonunda açıklamaya başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşmeye dair de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

ADAYLAR ARALIK SONUNDA AÇIKLANACAK

"Pazar günü İstanbul'un kanaatlerini alacağız. Temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin adaylarını da açıklayabiliriz.

BIDEN GÖRÜŞMESİ: F-16 KONUSUNDA OLUMLU BAKIŞ AÇIŞI OLDUĞU SÖYLEDİ

Bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Bu konuda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunun, kongreye her türlü teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içinde olduğunu, İsveç'in teröre karşı yaklaşımını kontrol altına alsın. Gazze konusunu Sayın Biden ile ele aldık. Buraya sizin müdahil olmanız gerekir dedik. Elimiz kolumuz bağlı durmayız, elimizden geleni yapacağımızı söyledik.

"İSRAİL YALNIZLIĞA DOĞRU GİDİYOR"

İsrail'den iyi niyet beklemek mümkün değil. Şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. İsrail bir yalnızlığa doğru gidiyor, İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak.

EUROFIGHTER ALIMI

Eurofighter'larla ilgili görüşmeler sürüyor. Temenni ederiz ki bu görüşmeler olumlu seyreder."