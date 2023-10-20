Erdoğan'dan soru işareti yaratan mesaj: 'Yeni mekanizma' derken neyi kastediyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail çatışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken mesajlar verdi.

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Erdoğan'dan soru işareti yaratan mesaj: 'Yeni mekanizma' derken neyi kastediyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Filistin-İsrail çatışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz" diyen Erdoğan, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİ MEKANİZMA' DERKEN NEYİ KASTETTİ?

Erdoğan ayrıca "İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum. Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz.

Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin’deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" diye yazdı.

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Recep Tayyip Erdoğan İsrail-Filistin gerginlik
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