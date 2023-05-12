Erdoğan'dan 'Seçimi kaybederseniz ne yaparsınız?' sorusuna yanıt: ''Demokrasinin gereğini yaparız'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMİ KAYBEDERSENİZ TAVRINIZ NASIL OLUR?" SORUSUNA YANIT

Erdoğan kendisine yöneltilen "Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur?" sorusuna, "Biz Türkiye’de demokratik yolla iktidara geldik, nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek milletimiz farklı karar verecek olursa, demokrasin gereği neyse biz bunu yaparız. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır, sandıktan çıkacak her sonucu kabul edecektir" diye yanıt verdi.

ERDOĞAN İNCE İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ayrıca cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Erdoğan, "Muharrem Bey'in adaylıktan ayrılışına üzüldüm. İnce'ye yapılan FETÖ taktiğidir. Muharrem bey ile görüştüm devlet olarak gereken ne varsa ilettim. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum" dedi.