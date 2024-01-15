Erdoğan'dan AKP İstanbul İl Başkanlığına ziyaret

Üsküdar Kısıklı'daki evinden ayrılan Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığına gitti.

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Erdoğan'dan AKP İstanbul İl Başkanlığına ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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