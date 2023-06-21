Erdoğan, CHP'nin içişlerine de el attı: "Baba oğul arasında taht mücadelesi"

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada muhalefete yönelik sert eleştiriler yöneltti. Konuşmasında CHP içindeki genel başkanlık tartışmasına ilişkin ‘taht kavgası’ yorumu yapan Erdoğan, muhalefete “faşizm, ırkçılık, nefret söylemleri ve ayrımcılık” suçlamaları yöneltti. Erdoğan’ın aynı konuşmada “LGBT belası” diyerek nefret söylemi örneği verdi.

‘TAHT KAVGASI’ YORUMU

Erdoğan’ın bu haftaki AKP grup toplantısının gündeminde de muhalefete yönelik sert eleştiriler vardı. AKP’deki ‘tek adam’ konumu tartışmaya açık olmayan Erdoğan, CHP’de seçimlerin hemen ardından başlayan ‘yenilenme’ ve ‘genel başkan adaylığı’ tartışmalarını gündemine alarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Baba, oğul arasındaki taht mücadelelerin bizim açımızdan hiçbir kıymeti yoktur. Birisi baba olmuş, birisi oğul olmuş bize ne. Bizim nazarımızda zaten su alan gemi, dümenine o gelmiş, bu gitmiş, hiçbir anlamı ve önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele muhalefetin milli iradeyle yetmiş üç yıllık kavgasını bitirmesidir.”

“SEÇİMİ KAZANMAK UĞRUNA…”

Muhalefetin seçim dönemindeki propaganda çalışmalarına yönelik de sert eleştiriler yönelten Erdoğan, “Seçim kazanmak uğruna faşizmi, ırkçılığı, nefret söylemleri ve ayrımcılığı en azami şekilde kullanmaktan çekinmediniz. İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelerimize yönelik ahlakla, vicdanla ve insanlıkla bağdaşmayan nobranlıklara kadar her yolu denediniz. Bilhassa 14 Mayıs-28 Mayıs arasında yaşananlar birer kara leke olarak faillerinin alnına yapışmıştır. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacaktır. Bunlarla birlikte kampanya döneminde ilkokul müsameresini andıran ucuz siyasi şovlara da maalesef şahit olduk. Milletin kendilerine layık görmediği unvanları tepe tepe kullanmaktan daha sandıkların dörtte biri dahi açılmadan zafer ilan etmeye kadar nice skandalı yüzümüz kızararak izledik.” diye konuştu.

MUHALEFETE “LGBT'Cİ” SUÇLAMASI

Erdoğan muhalefetin diline yönelik bu eleştirileri yaparken aynı konuşmasında LGBT’yi yine bir eleştiri ve suçlama konusu yapmayı sürdürdü. Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek beyanlarına bir kez olsun itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal sana söylüyorum ettiniz mi? Ortakların itiraz etti mi? Hiçbiri itiraz etmedi. Edemezsiniz, niye? Dirsek temasınız var. Onlarla berabersiniz. Dürüst değilsiniz. Ve uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Küresel güç odaklarından aferin alabilmek adına toplumun bekasını tehdit eden LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP, ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark bu.”

Kaynak: Gerçek Gündem