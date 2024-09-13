Erdoğan, Dev Şirket Yöneticileriyle Bir Araya Geliyor

Financial Times'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcıları ülke piyasalarına geri çekmek için bu ay New York'ta ABD'nin önde gelen iş dünyası liderleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Toplantıların ana organizatörü Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve planlar hakkında bilgi sahibi olan diğer bazı kişilere göre, Erdoğan ve beraberindeki heyet, eylül ayının son haftasında BM Genel Kurulu ile aynı zamana denk gelen en az dört etkinlikte yatırımcıları ve şirket yöneticilerini etkilemeye çalışacak.

DEV ŞİRKET YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

TAİK'in Financial Times'a verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül'de 20 Fortune 100 ABD şirketi yöneticisiyle bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre, katılımcı listesinde Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'tan üst düzey yöneticiler de yer alıyor. Goldman, ertesi gün alt Manhattan'daki merkezinde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşmalarının yer aldığı bir Türk yatırım konferansına ev sahipliği yapacak. İstanbul'da listelenen şirketlerin de etkinliğin yan etkinliklerinde yatırımcı toplantıları düzenlemesi bekleniyor.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TAİK ve Citigroup tarafından düzenlenen görüşmelere ev sahipliği yapacak.

FT'nin belirttiğine göre JPMorgan, Goldman ve Citi konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Kaynak: Ekonomim