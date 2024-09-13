Bakan Yardımcısından Tepki Çeken Sözler: 'Yayınlamazsanız Sevinirim...'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider bir dizi ziyaretler yapmak üzere dün Aksaray’a geldi.

Ebubekir Gizligider, Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda çiftçilerle buluştu.

'NE OLACAK BU PATATESİN HALİ'

Gizligider, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"'Bu yıl patates çok fazla etti, dağa taşa patates ekelim. Önümüzdeki yıl ne olacak bu patatesin hali' diye bir türkü var. Bugün onun sorunlarını yaşıyoruz, daha sonra milletvekillerini yakalayalım, il başkanını yakalayalım, belediye başkanlarını yakalayalım, sayın valim ‘ne olacak bu patatesin hali’ diyelim. Hatta şöyle diyelim; ne olacak bu patinin hali, pattisin hali diyelim. Sonra aynı türküyü tekrar tekrar söyleyelim, yok efendim 'ihracat açın' ihracat açık. Bunu da yayınlamazsanız sevinirim. Yok efendim 'gizli kararnameler ile aslını imzaladığımız rekabet sözleşmelerine aykırı olarak ihracat teşviklerini verin', verildi. Ama dışarıda daha ucuzsa ne yapacağız? Dolayısıyla üretim planlaması dediğimiz sisteme geçmeden bu işleri çözemeyiz.”

"DÜNYADAN BAĞIMSIZ DEĞİLİZ"

Türkiye'nin dünyadan bağımsız olmadığını savunan Gizligider, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki durumumuz ne? Neticede dünyadan bağımsız değiliz. Tarımda gayri safi yurtiçi hasılatımız biz bu yıl Fransa’yı Rusya’yı da geçtik, 68 buçuk milyar dolara ulaştık. Bu konuda tabii Çin, hem insan kaynağı hem toprak kaynağı hem arazinin iklim avantajıyla 1 trilyon 267 milyar ile 1. sırada. Amerika, Brezilya, Meksika’nın hemen ardından tarımda altıncı sıradayız. Türkiye tüm dünyada 4,4 trilyon dolarlık bu yapının içinde 68 buçuk milyarla 6. sırada. Tabii ki biz yeterli bulmuyoruz. Türkiye büyük bir tarım ülkesi özellikle bir yıl itibari ile neredeyse ürettiğimiz sattığımız tüm malların tamamının dolar üzerinden karşılığı bu. Arz talep dikkate alınarak az önce patatesten örnek vermeye çalıştım. Bu sene ektik, önümüzdeki sene ne olacak bu inişler bu çıkışlar? Çiftçinin feryadı meselesine Allah izin verirse çok iddialı bir cümle söylediğimin farkındayım, 3 yıl sonra bu meseleyi Türkiye kapatacak. Buğdayın ana vatanı Türkiye. Buğday aslında bizim altınımız, ne modası geçer, ne parası düşer ne lazımlığı biter. Buğday bizim temel ürünümüz, size bir bilgi gururla söyleyebilirim dünyanın en büyük ikinci makarna fabrikası Türkiye’de, İtalya’da değil bizde. İşte bu planlamayı da stratejik ürünler oturttuk."

Kaynak: ANKA