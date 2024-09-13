Bahçeli'yle İlgili İddialara MHP'den Yanıt

MHP, genel başkanları Devlet Bahçeli'nin yaşamını yitirdiği iddialarına ilişkin iddiaları yalanladı. İddiaları paylaşan hesapların İçişleri Bakanlığı ile paylaşıldığı ve emniyetin de tahkikat başlattığı belirtildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesini kullandı.