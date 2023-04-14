Erdoğan gündeme getirmişti | Başdanışmanı Mehmet Uçum 'restorasyonu' anlattı: Tek adam yetkilerinden taviz yok

Ekonomik kriz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve bürokraside tartışma yaratan atamalar nedeniyle AKP iktidarına tepkiler artıyor.

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oylarındaki düşüş sürerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde liyakatsiz görevlendirmelerin yapılması, kararların AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olması nedeniyle Türkiye'de gelecek hakkında endişeler artıyor. Erdoğan ise AKP'nin seçim beyannamesi hakkında yaptığı açıklamada topluma Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde restorasyon vaat etti.

Habertürk'ten Esra Nehir'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sistemin ilk dönemin tecrübelerine göre iyileştirebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda sonuçlanması için gerekli olan '50+1' oy şartını 14 Mayıs seçimlerinin ardından değiştirilebileceği iddialarını yanıtlayan Mehmet Uçum, "Bu konu tartışmaya açılabilir ama toplumsal ve siyasal açıdan bir karşılık görmesi bana göre mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. Uçum, tartışma yaratan cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını toplumsal ve siyasi meşruiyetin belirlemesi gerektiğini savunurken gündeme getirilen revizyonların arasında Erdoğan'ın 'tek adam' eleştirilerine neden olan yetkileri hakkında içeriğin yer almaması dikkat çekti.

Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılabilecek 'restorasyonları anlattığı açıklaması şöyle oldu:

KANUN KARARNAME AYRIMININ DAHA DA BELİRGİN HALE GETİRİLMESİ ÖNCEKLİKLİ HEDEFLERDEN

"Anayasal seviyede, kanun-kararname ayrımı daha da belirgin hale getirilmesi öncelikli hedeflerden biridir. İlk dönemde Anayasa Mahkemesi'nin kararnamelere ilişkin denetimde tespit ettiği hususlar dikkate alınarak bazı düzenlemeler yapılabilir. Özellikle yürütmenin münhasıran düzenleme yapacağı konular daha da belirgin hale getirilebilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların sözlü sorulara Meclis Genel Kurulunda cevap vermesine ilişkin bir düzenleme düşünülebilir"

YÜZDE 50+1 TARTIŞMAYA AÇILABİLİR

"Cumhurbaşkanının yüzde 50'den fazla oyla seçilmesi hem toplumsal hem siyasi istikrarı sağlayan en temel ilke. 'Yüzde 50+1 sistemin sigortasıdır' denebilir. Bu konu tartışmaya açılabilir ama toplumsal ve siyasi açıdan bir karşılık görmesi bana göre mümkün değil. Ayrıca nihai olarak bu konuda kararı toplumsal meşruiyet açısından halkın vermesi gerektiği için yüzde 50+1'in düşürülmesine geçit vermez kanısındayım."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 5 yıldaki uygulama tecrübesine ve değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini restore ederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz" ifadeleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon sinyali vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem