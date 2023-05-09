Erdoğan duyurdu: Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine üniversite için kontenjan kararı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yaptığı açıklamalarda "Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız" dedi.

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Erdoğan duyurdu: Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine üniversite için kontenjan kararı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da konuşuyor. 

Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki lise öğrencileri için yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu. 

Erdoğan, "Enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 847 bin çadır ve 100 bin konteynerın kurulumunu tamamladık. Kalıcı konutların inşa sürecini de başlattık.Bizde laf yok bizde icraat var. Deprem bölgesinde 650 bin konut yapacağız. Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Kebndi aralarındaki puan ve tercih sırasına göre ayrılan kontenjana yerleşecekler" ifadelerini kullandı. 

Ayrıntılar geliyor...

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Recep Tayyip Erdoğan Deprem
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