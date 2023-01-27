Erdoğan mikrofonu eline aldı, söylediği şarkıyla gündem oldu

AKP Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılığı bir etkinlikte Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Erdoğan mikrofonu eline aldı, söylediği şarkıyla gündem oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'ne katıldı. 

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GÜNDEM OLDU

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın açılış sırasında Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

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