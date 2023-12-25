Erdoğan: 'CHP'nin terör örgütüne yakın yapı ile kurduğu seçim ittifakı ideolojik kaynaşmaya dönüştü'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’u Anam Programı'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alan Erdoğan, "CHP'nin terör örgütüne yakın yapı ile kurduğu seçim ittifakı menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Mehmet Akif'in davasını kendi davası bilen, ideallerini kendi ideali olarak gören tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Gençlik Kollarımıza, Kadir Başkan ve ekibine, siz genç kardeşlerime, yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız. Mehmet Akif'i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli şairimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Zalime, haine karşı yürütülen hak mücadelesinde adlarını şanla yazdıran tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Mehmet Akif'i 87 yıl önce 27 Aralık 1936'da soğuk kış gününde gençlerin omuzlarında uğurladık. Naaşını kabrine kendi elleriyle bizzat gençler koydu. İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Akif hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir ustadır. Akif de olmayan hiçbir duygu eserlerine girmemiştir. Kavli ve kalemiyle Mehmet Akif doğruluk ve cesaret timsaliydi.

Şundan herkes emin olsun, istiklalimize yönelik saldırılar devam ettikçe, biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Hepimizin yüreğini dağlayan saldırılardan sonra birlik ve beraberliğimizi hedef alan provakasyonlar yaşanıyor. Toplumun farklı kesimlerini düşmanlaştıran, beşinci kol faaliyetlerini terör saldırılarının bir devamı olarak değerlendiriyoruz. Tüm genç kardeşlerime sesleniyorum. Acımız ve öfkemiz ne kadar büyük olursa olsun bu çizginin kaybolmasına asla müsaade etmeyin. Sizi kardeşlerinize karşı kışkırtanlara dikkatli olun. Bu alçakların kendi zehirlerini size de enjekte etmesine asla izin vermeyin. 1 milyonu aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik'in bu konuda tüm gençlere örnek olacağına inanıyorum. sizlerden kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmanızı bekliyorum.

"TERÖRİSTLE AYNI DİLİ KONUŞAN, TERÖRİST GİBİ MUAMELE GÖRMEKTEN KAÇAMAZ"

Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Milletin temsilcisi olmak yerine bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları muhatap almıyoruz. Bunlar kendi özgür iradeleri olmayan siyasi kuklalardır. Milletvekilliği dokunulmazlığı zırhına bürünerek teröre destek verenlerle mücadelemizi siyaset ve hukuk zemininde sürdürmekte kararlıyız.

CHP'nin terör örgütüne yakın yapı ile kurduğu seçim ittifakı menfaat birlikteliğinin ötesine geçerek ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Her iki siyasi yapının da ruh ikizini bulduğu anlaşılıyor. CHP'nin her milli meselede bölücü örgütün uzantılarının sekmesi gibi davranmasının sebebi işte budur. Yakında bu benzeşme CHP'nin fiilen geçtiği eş başkanlık sistemine resmen de geçmesiyle birlikte iyice görünür olacaktır. Bu ideolojik kaynaşmadan devletine sadık CHP'li vatandaşlarımız da çok ciddi rahatsızlık duyuyor."