AKP'li belediye İYİ Parti binasına bayrak astı: "Hür ve müstakil olmak sanırım böyle bir şey"

Yerel seçimde CHP ile işbirliğinin devam ettirilmesini savunduğu için İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talimatıyla önce İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekilliğinden ardından da partiden istifa etmek zorunda kalan İbrahim Özkan, sosyal medyadan "AK Parti-İYİ Parti işbirliği" imalı bir paylaşım yaptı.

Aynı gerekçeyle kendisiyle birlikte İYİ Parti'den istifa eden İBB Bağımsız Meclis Üyesi Oğuz Sarul, sosyal medyadan İYİ Parti Çatalca ilçe binasına bayrak asılma çalışmasına ilişkin bir fotoğraf yayınladı. Sarul kareye "Akp Çatalca belediyesinin resmi aracı Çatalca İYİ Parti ilçe binasına bayraklama çalışması yapılıyor yan tarafta da eski ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız İsmail ip çay ocağında oturmuş bayraklama çalışmalarını izliyor Bizlere iftira atanlara cevaben." yorumunu yaptı.

Sarul'un paylaşımını alıntılayan İbrahim Özkan ise "Vay arkadaş… Şüpheleniyordum ama konduramıyordum.. Hür ve müstakil olmak sanırım böyle bir şey !!!" ifadelerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in talimatıyla İBB Belediye Meclisi görevinden istifa etmişti. Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" demişti.

İbrahim Özkan'ın istifası sonrasında İBB Meclisi'ndeki İYİ Parti grubu yeni grup başkanvekili seçmek üzere toplandı. 9 meclis üyesi bulunan İYİ Parti grubunun toplantısına, İBB Başkanı aday adayı olan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı katılmadı.

Toplantıda 8 meclis üyesinden 7’sinin oyları ile İbrahim Özkan yeniden grup başkanvekilliğine aday olarak gösterildi ve seçildi. Toplantıda alınan karar ile grup sözcüsü Suat Sarı’nın yerine de Çekmeköy’den meclis üyesi olan Bora Kılıç seçildi.

Bunun ardından İYİ Parti Yönetimi, İBB Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Özkan'ı tekrar aynı göreve seçen meclis üyelerinin tamamını 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti.

Disipline sevk edilen Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya ile Yakup Fındık ise partiden istifa etti.