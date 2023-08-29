Erdoğan, Bahçeli görüşmesi 55 dakika sürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme 55 dakika sürdü.

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Erdoğan, Bahçeli görüşmesi 55 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşmenin sona erdiği öğrenildi. Kritik görüşme 55 dakika sürdü.

Görüşmede ekonomi ve yerel seçim çalışmaları başta olmak üzere kritik konuların ele alınması bekleniyor.

EN SON 13 TEMMUZ'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Erdoğan, Bahçeli ile en son 13 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi bir saat sürmüştü.

Görüşmenin odak noktası, İsveç'in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşları olmuştu.

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