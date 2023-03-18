Erdoğan açıkladı: Tahıl koridoru anlaşması uzatıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

"Bundan 108 yıl önce Çanakkale geçilmez diyerek düşmana göğsünü siper eden aziz şehitlerimizin hatıraları bizimle yaşıyor. Bu mücadelenin dünyada pek az eşi benzeri vardır" diyen Erdoğan, "İhtiyacımız olan tek şey istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır" dedi.

Erdoğan ayrıca "Bugün bitecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomiden doğal afetlere yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyoruz.

Tahıl koridoru anlaşmasının süresi bugün bitiyordu. İki tarafla yaptığımız görüşmelerle bu sürenin uzatılmasını sağladık.

İhtiyacımız olan tek şey istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır. Bunu başarırsak hedeflerimize ulaşmamızı kimse engelleyemez."