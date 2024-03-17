Erdal Beşikçioğlu: Katılımcı bir halk meclisi oluşturacağız

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Proje Tanıtım Toplantısı’nda yapacağı çalışmaları anlattı. Beşikçioğlu, katılımcı bir halk meclisi oluşturarak toplumumuzun sesine kulak vereceklerini söyledi.

Beşikçioğlu, "Katılımcı halk meclislerimiz her mahallenin ihtiyacını belirlemek ve çözümler üretmek için bir platform sağlayacak bizlere. Etimesgut halkının yerel yönetiminde daha aktif rol almasını ve dijital katılım platformu oluşturarak karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Beşikçioğlu şunları söyledi:

“Hazırladığımız bu projelerde biz kendi kafamıza göre değil sizlerin yaptığı projeleri sizlere takdim etmeye geldik. Birçok sorun var, birçok değersizleşme var. Evet bunların hepsi var ama bunların da çözümü var. Çözüm işte burada duruyor. Hep beraber, birlik olmakta beraber olmakta yatıyor. Katılımcı belediyecilik, sosyal belediyecilik hesap verebilir olmakta milletin parasını millete harcamakta yatıyor. Biz de bu ülküden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın göstermiş olduğu yolda yavaş yavaş ilerlemeye devam edeceğiz. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. ‘Çok sorun var’ dedim. Bunlardan ilki kendi içerisinde bu şeker fabrikamızın yaydığı koku. Değeri bizim için paha biçilmez, milli bir değer fakat 21’nci yüzyılda hali bu teknolojik sorunun ortadan kalkmamış olmasına akıl erdiremiyorum. Geldiğimiz günden itibaren yani 31 Mart’ın ertesi günü ilk işimiz o semtlerde oturan arkadaşlarımızı, dostlarımızı bu şeker fabrikasından çıkan kötü kokunun mahkumiyetinden kurtaracağız.”

'HALK KART UYGULAMASI BAŞLAYACAK'

Etimesgut’ta Halk Kart uygulamasının başlayacağını belirten Beşikçioğlu, “Bu sosyal yardımlarımızı çoğaltarak devam ettirmeye çalışacağız. Böylelikle Mansur Bey’in söylediği gibi bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” dedi.

Beşikçioğlu, “Benim Etimesgutlu annelere, babalara çok büyük bir sözüm var; çocuklarımız bu ilçede daha mutlu ve çok daha mesut bir gelecek inşa etmek adına kreşlerimizi çoğaltarak devam edeceğiz... Bu seçim odaklı bir yaklaşım olmayacak. Biz geldiğimiz günden itibaren 5 yıl içerisinde aşağı yukarı 10 kreş açmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE YURT SÖZÜ

Gençlik eğitim merkezleri kuracaklarını belirten Beşikçioğlu, “Burada evlatlarımızı donanımlı bireyler halinde geleceğe hazırlayacağız” dedi.

Etimesgut’ta bir tek öğrenci yurdunun olmadığını belirten Beşikçioğlu, şöyle konuştu: “İlçemizde üç tane üniversitemizin olmasına rağmen bu üniversitelerde okuyan öğrencilerimize bu desteği sağlayacak bir altyapımız yok. Geldiğimiz gün bu devlet hastanemizin yanındaki oteli büyük bir ihtimalle öğrenci yurduna çevirmek için elimizden gelen maksimum gayreti göstereceğiz.”

Beşikçioğlu, yeni evlenen gençler için de “Mesut Ailem” projesini hayata geçireceklerini belirtti.

EMEKLİ VE YAŞLILAR İÇİN VAATLER

Emeklilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Beşikçioğlu, “Belediye olarak emeklilerin yanında olacağız. Gerek sağlık alanında gerek sosyokültürel alanda elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Beşikçioğlu, Etimesgut’ta bir devlet hastanesi olduğunu belirterek, “Devlet hastanesine en uzak mahallelerimizde acil müdahale merkezleri oluşturacağız” diye konuştu. Beşikçioğlu, Yaşlı evleri ve Alzheimer merkezleri de açacaklarını söyledi.

'KATILIMCI BİR HALK MECLİSİ'

Beşikçioğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Etimesgut ilçesi olarak katılımcı bir halk meclisi oluşturarak toplumumuzun sesine kulak vereceğiz. Katılımcı halk meclislerimiz her mahallenin ihtiyacını belirlemek ve çözümler üretmek için bir platform sağlayacak bizlere. Etimesgut halkının yerel yönetiminde daha aktif rol almasını ve dijital katılım platformu oluşturarak karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Etimesgut ilçesi olarak halkın güçlenmesi ve refahının artması için çaba sarf edeceğiz. Sizlerle birlikte daha katılımcı bir belediye yönetimi için çalışmaya devam edeceğiz.”

Beşikçioğlu, Sağlık Kart uygulamasına da başlayacağını belirtti.

KADINLARA İSTİHDAM SÖZÜ VERDİ

“Güçlü kadın, güçlü toplum” diyen Beşikçioğlu, şunları söyledi:

“Etimesgut’ta kadınların iş fikirlerini geliştirmelerine, iş planları hazırlamalarına ve işletme yönetimi konusunda destek almalarına yardımcı olacak bir merkez kuracağız. Bu merkez eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak kadın girişimcilerin başarılı olmalarını destekleyecek. Yani bu merkezde farklı kurumların teşvik programlarından kadınların daha fazla faydalanması sağlanacak, kadınları bir araya getirerek kooperatifler ve işbirlikleri kurmaları sağlanacak. Kadınların iş gücüne katılımlarını artırmak için çocuk bakım hizmetleri artırılacak. İstihdam çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri gelişmelerine, kadınların istihdamına yönelik projeleri desteklenecek. Yerel üniversitelerle işbirliği yapılarak kamu STK’lar ve üniversiteler arasında kadın istihdam projeleri gerçekleştirilecek.”

“Engelli kardeşlerimiz için Etimesgut’ta tüm engeller kaldırılacak” diyen Beşikçioğlu açıklamasını, “El ele kol kola bu ilçeyi yarınlara taşıyacağız” diyerek bitirdi.

Kaynak: ANKA