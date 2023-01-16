Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ilk mitinginde TİP sahneye neden çıkmadığını açıkladı

Altı siyasi parti tarafından oluşturulan ve ilk mitingini dün (15 Ocak) Kartal Meydanı'nda yapan Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan partilerden TİP üyelerinin, neden sahnede konuşma yapmadığı ortaya çıktı. TİP, nedenini üyelerine gönderdiği bilgi notuyla açıkladı.

Son Güncelleme:
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ilk mitinginde TİP sahneye neden çıkmadığını açıkladı

 Türkiye İşçi Partisi (TİP), ‘emek ve özgürlük ittifakı’nın dünkü mitinginde söz almamasının nedenini açıkladı. Üyelerine gönderdiği bilgi notunda, ‘sol ve ittifakta TİP’in seçim tavrına özensiz davranıldığı’ için konuşmama kararı alındığı belirtildi.

‘Emek ve özgürlük ittifakı’nı oluşturan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) dün İstanbul’un Kartal ilçesinde ilk mitingini gerçekleştirdi.

TİP’TEN KONUŞMAMA KARARI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay mitinge katıldı. Ancak diğer partilerin yöneticileri tek tek açıklama yaparken dört isim ‘mikrofon hakkı’nı kullanmadı.

TİP’li vekiller aynı zamanda diğer genel başkan ve yöneticilerin bulunduğu platform yerine katılımcıların arasında kalmayı tercih etti.

Diken'de yer alan habere göre, parti yönetimi üyelerine bilgi notu göndererek duruma açıklık getirdi.

‘Son dönemde sol ve ittifak içerisinde TİP’in seçim tavrına ve hassasiyetlerine karşı özensiz tavırların görüldüğü’ belirtilen bilgi notunda, “Bugün mitingde kürsü kullanmayı tercih etmememiz bu tavrımızı bir kez daha ortaya koymak amacını taşımıştır” denildi.

Son Güncelleme:
Tunç Soyer, hükümetin İzmir'de metro hattı için ayırdığı bütçeyi duyurdu: 3 bin TL Siyaset 16 Ocak 2023 23:03
2019 seçimlerindeki cinayetlere ilişin Karamollaoğlu'ndan açıklama Siyaset 16 Ocak 2023 22:28
CHP'li Öztrak: Erdoğan’ı hiç kimse kurtaramaz, ne SADAT ne Pelikanlar ne de Ebabiller Siyaset 16 Ocak 2023 21:19
Valiliğin AKP videosu TBMM gündeminde Siyaset 16 Ocak 2023 21:02
ÇOK OKUNANLAR
Ayrımcı değilsiniz ama Yoko Ono iğrenç Ayrımcı değilsiniz ama Yoko Ono iğrenç
Piyasalarda bir garip fiyat oyunu Piyasalarda bir garip fiyat oyunu
Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok
Son anket: İstanbul'da 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı Son anket: Megakentte 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı
Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus! Son tarih açıklandı