Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ilk mitinginde TİP sahneye neden çıkmadığını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), ‘emek ve özgürlük ittifakı’nın dünkü mitinginde söz almamasının nedenini açıkladı. Üyelerine gönderdiği bilgi notunda, ‘sol ve ittifakta TİP’in seçim tavrına özensiz davranıldığı’ için konuşmama kararı alındığı belirtildi.

‘Emek ve özgürlük ittifakı’nı oluşturan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) dün İstanbul’un Kartal ilçesinde ilk mitingini gerçekleştirdi.

TİP’TEN KONUŞMAMA KARARI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay mitinge katıldı. Ancak diğer partilerin yöneticileri tek tek açıklama yaparken dört isim ‘mikrofon hakkı’nı kullanmadı.

TİP’li vekiller aynı zamanda diğer genel başkan ve yöneticilerin bulunduğu platform yerine katılımcıların arasında kalmayı tercih etti.

Diken'de yer alan habere göre, parti yönetimi üyelerine bilgi notu göndererek duruma açıklık getirdi.

‘Son dönemde sol ve ittifak içerisinde TİP’in seçim tavrına ve hassasiyetlerine karşı özensiz tavırların görüldüğü’ belirtilen bilgi notunda, “Bugün mitingde kürsü kullanmayı tercih etmememiz bu tavrımızı bir kez daha ortaya koymak amacını taşımıştır” denildi.