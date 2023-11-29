İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Yeniden İstanbul" sözlerine yanıt: 5 yıl geriden geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nda, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İstanbul'un alınmasını kast ederek, "Bugün bir başlık atıyorum; yeniden İstanbul..." demişti.

Muhalefet cephesinden özellikle CHP'den ne yanıt geleceği merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sözlere yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı "5 yıl geriden geliyor" diyerek eleştirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sözleri şöyle:

"5 yıl geriden geliyor. Yeniden İstanbul; İstanbul'un yenilenmesi, güçlenmesi, iyileşmesi, güzelleşmesi başlığı 2019'un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler."

Kaynak: Gerçek Gündem