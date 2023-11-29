Erdoğan, Bahçeli ile bir saat görüştü: 1 saat sürdü

AKP TBMM Grup Toplantısı sonrası salondan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun sorusu üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı.

Muhabir, Erdoğan'a Bahçeli'nin 50+1 sözlerini hatırlatarak, 50+1'in masada olup olmadığını sordu.

Soru üzerine Erdoğan, "Allah Allah" cevabını verdi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme 1 saat sürdü.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti sonrası uçakta, "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla ‘en fazla oyu alan aday seçilir’ denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır” demişti.

Bahçeli bu sözlere, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz" cevabını vermişti.

İttifakın bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de 50+1 tartışması için şu sözleri sarf etmişti:

"Kamuoyu önünde gerçekleşen 50+1 tartışmaları maalesef hedefini şaşırmış, farklı boyutlara taşınmaya çalışılmak istenmektedir. Hedef Cumhur İttifakı’na zarar vermek noktasına taşınmaya başlamıştır. Cumhur İttifakına zeval gelmesi demek direk milli güvenlik sorunu ve siyasi istikrarsızlık doğurur. Bu tartışmalar sistemi 2016 öncesinde olduğu gibi zora sokar en başa döneriz. Açıkça ifade edelim ki, 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yani Başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni Başkanlık sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem