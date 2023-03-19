Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gidecek. Seçimler için geri sayım başlarken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Millet İttifakı'nın aday mutabakatı metninde Millet İttifakı'nın diğer başkanlarının yanı sıra cumhurbaşkanının belirleyeceği tarihte görevlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcıları olarak yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile seçmenlere sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu videoda; "14 Mayıs’ta yeni ve umut dolu bir dönem başlıyor. Milleti yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum eden bu bozuk düzenden hep beraber kurtulacağız. Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinde büyük başarı kazanacağımızdan en küçük bir şüphem yok Ama bunun için sandık güvenliğini sağlama almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önceki seçimlerde 'trafolara kedi girdi' bahanesiyle elektriklerin kesildiğini hatırlatan İmamoğlu paylaşımına sandık güvenliği için çalışmalar yürüten Türkiye Gönüllüleri'ni de; "14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin" notuyla etiketledi.

Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRAFOLARA KEDİLERİN GİRMESİNE MÜSAADE ETMEYELİM"

"Zira seçim kazanmanın yolu sadece vatandaştan oy almak değil aynı zamanda oyları koruyabilmekten de geçiyor. Seçim günü sandıklarımızın başında olacak tüm oylarımıza sahip çıkacağız ki elektriklerin kesilmesine, trafolara kedilerin girmesine müsaade etmeyelim. Bu seçimde sandığa sahip çıkmak demek ülkemize sahip çıkmak demek.

Geli hep birlikte bir tarih yazalım. İster desteklediğiniz partinin sandık görevlisi olun, isterseniz Millet İttifakı'nın platformu olan Türkiye Gönüllüleri'ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin. Bu seçimi milletçe kazanacağız. Birlikte çalışacak ve birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak."